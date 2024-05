【灣區新聞】五一國際勞工節 灣區多個勞工關注組織發起集會（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

五一國際勞動節,灣區多處有勞工關注組織發起集會,為勞工權益發聲,其中在舊金山(三藩市)的集會,示威者除了關注勞工權益,也呼籲美國停止援助以色列在加沙的軍事行動。

多個關注勞工權益的組織,以及支持巴勒斯坦的示威者所組成的聯盟,週三上午10點舉行國際勞動節集會,從舊金山Mission 24街捷運站集合,一路遊行至舊金山市政府前,過程中一度阻礙交通。

主辦單位表示,週三的集會不僅是為勞工權益發聲,他們共同呼籲遠離戰爭,投資在移民和難民勞工,並且為舊金山到巴勒斯坦的勞工伸張正義。

華人進步會政治主任林德樂說:「我們99%的打工仔,去爭取一個有尊嚴、安全的工作環境,一份好的工作,同時也爭取在舊金山應該有一個支持打工仔的預算,一個真的屬於人民的預算,同時還有一個訴求,就是希望美國停止再去提供援助給以色列,在巴勒斯坦那邊進行種族滅絕。」

也有不少華裔勞工響應週三的活動,為自己發聲,有來美十年的基層勞工,就感嘆工資和福利問題。

華裔勞工吳二妹說:「我們不懂英文很難找到工作,找到好像中餐館打工,就已經是很幸運了,所以我們工資很低,但是我們從來都不知道,一個工作超過四十小時,就可以享有帶薪休假,或者十分鐘,或者家中小孩子病了,我們從來都不知道可以帶薪休假,照顧自己的小孩。」

也有華裔勞工為了響應工會號召,站出來展現勞工團結的力量。

華裔勞工陳女士說:「因為我們在工作中、在生活中,也有很多不公平的情況發生,所以我們覺得有工會在,它能夠把我們所有人的需要反映上去,然後讓整個社會、其他的一些,怎麼講呢?讓他們能夠重視這個問題,能夠幫我們爭取一些應得的權利。」

近期各地大學校園都出現示威浪潮,反對以色列在加沙地帶軍事行動,週三五一勞動節的集會,也結合反戰和支持巴勒斯坦的訴求,將焦點擴大到加沙,希望為當地勞工伸張正義。

另外,示威者還針對舊金山市府的預算危機,威脅到照顧移民社區的重要服務,希望當局不要削減預算。

