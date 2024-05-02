【灣區新聞】五一國際勞工節 灣區多個勞工關注組織發起集會（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

五一國際勞動節，灣區多處有勞工關注組織發起集會，為勞工權益發聲，其中在舊金山（三藩市）的集會，示威者除了關注勞工權益，也呼籲美國停止援助以色列在加沙的軍事行動。

多個關注勞工權益的組織，以及支持巴勒斯坦的示威者所組成的聯盟，週三上午10點舉行國際勞動節集會，從舊金山Mission 24街捷運站集合，一路遊行至舊金山市政府前，過程中一度阻礙交通。

主辦單位表示，週三的集會不僅是為勞工權益發聲，他們共同呼籲遠離戰爭，投資在移民和難民勞工，並且為舊金山到巴勒斯坦的勞工伸張正義。

華人進步會政治主任林德樂說：「我們99%的打工仔，去爭取一個有尊嚴、安全的工作環境，一份好的工作，同時也爭取在舊金山應該有一個支持打工仔的預算，一個真的屬於人民的預算，同時還有一個訴求，就是希望美國停止再去提供援助給以色列，在巴勒斯坦那邊進行種族滅絕。」

也有不少華裔勞工響應週三的活動，為自己發聲，有來美十年的基層勞工，就感嘆工資和福利問題。

華裔勞工吳二妹說：「我們不懂英文很難找到工作，找到好像中餐館打工，就已經是很幸運了，所以我們工資很低，但是我們從來都不知道，一個工作超過四十小時，就可以享有帶薪休假，或者十分鐘，或者家中小孩子病了，我們從來都不知道可以帶薪休假，照顧自己的小孩。」

也有華裔勞工為了響應工會號召，站出來展現勞工團結的力量。

華裔勞工陳女士說：「因為我們在工作中、在生活中，也有很多不公平的情況發生，所以我們覺得有工會在，它能夠把我們所有人的需要反映上去，然後讓整個社會、其他的一些，怎麼講呢？讓他們能夠重視這個問題，能夠幫我們爭取一些應得的權利。」

近期各地大學校園都出現示威浪潮，反對以色列在加沙地帶軍事行動，週三五一勞動節的集會，也結合反戰和支持巴勒斯坦的訴求，將焦點擴大到加沙，希望為當地勞工伸張正義。

另外，示威者還針對舊金山市府的預算危機，威脅到照顧移民社區的重要服務，希望當局不要削減預算。

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