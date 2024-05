【灣區新聞】Google與非牟利機構合作 向舊金山逾200個無家可歸家庭每月提供一千元現金（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

由於灣區的生活費昂貴,科技巨頭Google聯同非牟利機構進行研究計劃,向舊金山(三藩市)超過200個無家可歸家庭,提供每月1,000元現金,為期一年。

根據《舊金山紀事報》,這項每月提供固定現金的計劃,名為It All Adds Up,是一項為期5年,調查保證基本收入對灣區家庭影響的研究項目的一部分。

這項旨在解決全國的無家可歸、可負擔房屋、貧富懸殊問題的計劃,由舊金山非牟利機構Compass Family Services和Hamilton Families進行,由紐約大學的團隊研究和分析數據,計劃主要由Google注資,是該公司於2019年承諾投資10億美元,用於增加房屋供應和解決無家可歸問題的一部分。

根據這項計劃,主辦單位隨機抽出450個參與計劃的合資格無家可歸家庭,平均分為兩組,一組225個家庭每月可獲得1000元,另一組作為對照組,就每月獲得50元現金作比較,參加者可以自行決定如何花這筆錢。

從這兩個非牟利機構獲得租金補助,但補助期限即將屆滿的家庭,合資格申請參加這個保證基本收入計劃。

由去年11月開始接受申請至今,已有約30個家庭加入,主辦單位表示,將繼續接受申請,額滿即止。

Hamilton Families的行政總裁Kyriell Noon表示,他們會收集足夠有說服力的數據,並提交給市府,州府和聯邦房屋管理局,以改變目前的政策。

舊金山由2017年起承諾解決市內的無家可歸問題,但問題只變得更糟,根據2021年全國低收入房屋聯盟的一份報告,一個家庭至少要做四份最低工資的工作,才可以輕鬆地負擔舊金山地區的兩房單位。

Google方面表示,直接將現金交到有需要的家庭手中,可為他們提供所需的靈活性,以建立他們想要的生活,直接提供現金,是解決無家可歸問題的一種可行的新方法,他們很高興能參與這項試驗計劃。

