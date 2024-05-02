【灣區新聞】Google與非牟利機構合作 向舊金山逾200個無家可歸家庭每月提供一千元現金（視頻）

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【KTSF 朱慧琪報導】

由於灣區的生活費昂貴，科技巨頭Google聯同非牟利機構進行研究計劃，向舊金山（三藩市）超過200個無家可歸家庭，提供每月1,000元現金，為期一年。

根據《舊金山紀事報》，這項每月提供固定現金的計劃，名為It All Adds Up，是一項為期5年，調查保證基本收入對灣區家庭影響的研究項目的一部分。

這項旨在解決全國的無家可歸、可負擔房屋、貧富懸殊問題的計劃，由舊金山非牟利機構Compass Family Services和Hamilton Families進行，由紐約大學的團隊研究和分析數據，計劃主要由Google注資，是該公司於2019年承諾投資10億美元，用於增加房屋供應和解決無家可歸問題的一部分。

根據這項計劃，主辦單位隨機抽出450個參與計劃的合資格無家可歸家庭，平均分為兩組，一組225個家庭每月可獲得1000元，另一組作為對照組，就每月獲得50元現金作比較，參加者可以自行決定如何花這筆錢。

從這兩個非牟利機構獲得租金補助，但補助期限即將屆滿的家庭，合資格申請參加這個保證基本收入計劃。

由去年11月開始接受申請至今，已有約30個家庭加入，主辦單位表示，將繼續接受申請，額滿即止。

Hamilton Families的行政總裁Kyriell Noon表示，他們會收集足夠有說服力的數據，並提交給市府，州府和聯邦房屋管理局，以改變目前的政策。

舊金山由2017年起承諾解決市內的無家可歸問題，但問題只變得更糟，根據2021年全國低收入房屋聯盟的一份報告，一個家庭至少要做四份最低工資的工作，才可以輕鬆地負擔舊金山地區的兩房單位。

Google方面表示，直接將現金交到有需要的家庭手中，可為他們提供所需的靈活性，以建立他們想要的生活，直接提供現金，是解決無家可歸問題的一種可行的新方法，他們很高興能參與這項試驗計劃。

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