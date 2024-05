【KTSF 黃恩光報導】

灣區捷運(BART)一個車站月台上發生襲擊事件,一個非洲裔男人無緣無故毆打一個亞裔長者導致他受傷。

捷運發言人證實,星期一早上11時左右,舊金山(三藩市)Montgomery捷運站月台上發生打人事件。

發言人說:「有人在月台上遇襲,匪徒是一名黑人男人,穿黑色衣服,受害人仍然在地上,鼻子打傷了,目擊者說,匪徒步行向另一端,不知是否走向出口,匪徒是30多歲的黑人男人,穿黑色衣服,受害人是亞裔男人,71歲,穿灰色外套和牛仔褲,他眼睛的左邊在流血。」

捷運發言人表示,匪徒無緣無故地襲擊受害人,匪徒30到40歲,淺色鬍鬚,穿黑色衣服、冷帽和黑鞋,襲擊受害人之後,從車站出口向Powell街方向逃走。

捷運警方正在調查這宗案件,受害人需要送院治療,沒有生命危險。

