【灣區新聞】聯邦眾議員第16選區重新驗票 羅達倫多5票險勝進入11月複選（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

聯邦眾議員第16選區初選重新驗票有了結果，現任加州眾議員羅達倫（Evan Low）僅以5票之差，險勝現任Santa Clara縣議員Joe Simitian。

這場選舉一開始就競爭激烈，而且是加州史上花費最多的聯邦眾議員選舉，截至2月上旬，候選人共花費570萬美元。

3月初選計票結果顯示，羅達倫Simitian各獲得30,249票，並列第二，聖荷西前市長Sam Liccardo以超過8,000票的優勢排名第一，三人史無前例進入11月複選。

但隨後Liccardo的前政策主任Jonathan Padilla要求重新計票，因為加州沒有針對全州和聯邦選舉的自動重新計票規定。

經過一個月的重新計票，最終結果為30,261票比30,256票，羅達倫領先Simitian五票。

重新計票在聖克拉拉縣和San Mateo縣進行，因為16選區橫跨兩縣,聖克拉拉縣於週二下午結束了重新計票，與最初計票相比，羅達倫多了11票，Simitian多了7票。

在San Mateo縣，4萬多張選票的重新計票已於上週完成，兩位候選人的得票數都沒有變化。

週三的結果，Simitian承認敗選，羅達倫則非常興奮，期待11月的複選。

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