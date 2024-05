【KTSF 張擎鳳報導】

舊金山(三藩市)的旅遊景點39號碼頭,近來出現了大批海獅。

成群結隊的海獅,懶洋洋地躺在舊金山的39號碼頭上,這是15年來,市內再次出現超過一千隻海獅的景象。

據報,牠們是為了海中的鳳尾魚和鯡魚而齊聚於碼頭上,因此多人去了39號碼頭,欣賞這個奇景。

遊客Eleanor Thatcher-Smith說:「牠們太妙了,很漂亮、巨大、很好看。」

遊客Les Oakes說:「太酷了,從沒見有這麼多海獅在我的地方,就像一群孩子擠在沙發上。」

上一次舊金山出現了與此之多的海獅是2009年的時候,當時有1700隻海獅在39號碼頭上。

