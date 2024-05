【KTSF】

加州大學洛杉磯分校(UCLA)週二晚親以色列人士對親巴勒斯坦示威者發動反制行動,雙方發生衝突,加州州長紐森週三首次針對這些示威做出回應。

紐森週三發表聲明,譴責週二晚上在洛杉磯加大發生的暴力事件,他說法律很清楚,言論自由不能在校園延伸成暴力、破壞、目無法紀,那些參與非法行為的人,要對自己的行動負責,包括刑事起訴、停學或被退學。

州長辦公室還發另一個聲明,週二晚洛杉磯加大校園執法反應有限且延遲,這是不可接受的,一旦明確需要州府援助來支持當地的應對措施,州長辦公室立即向校園部署了加州公路巡警。

根據現場目擊者,週二晚10時45分爆發校園衝突,但是沒有警察出現,有人打電話給洛杉磯警察局,但對方說沒有收到洛杉磯加大校警的要求,一直到週三凌晨,加州公路巡警才進駐校園。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。