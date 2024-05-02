【全國新聞】紐約市警方進入哥倫比亞大學清場 拘捕佔領行政大樓的示威者

May 2, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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(FREEDOMNEWS TV - NATIONAL / SCOOTERCASTER)

【KTSF 周正鈞報導】

紐約市警方週二晚深夜進入哥倫比亞大學清場，將佔領Hamilton Hall行政大樓的示威者拘捕，警方也對紐約市立大學的示威者採取行動，兩處地方一共拘捕300多人，市長指，有片段顯示，有職業示威搞手在場指導示威者行事，而哥倫比亞大學校長就發聲明表示，事關安全，校方不得不請求警方介入。

週二晚，紐約市警方應校方報警請求協助，進入了哥倫比亞大學校園，清理了一個示威者的營地，並進入Hamilton行政大樓清場，示威者在週一晚強行佔領該大樓。

警方拘捕了109人，分別指控他們擅闖校園、刑事犯規或盜竊，紐約地檢處會根據保安鏡頭，與證人的供詞，而小心處理每宗個案，目前已經發出170法庭傳召令，警方正在努力證實示威者的身份。

哥倫比亞大學校長日前已經指出，示威者當中有校外的人，校長週三發聲明表示，示威情況製造混亂的環境，影響所有人，將安全風險推高到不能容忍的地步，而不得不報警處理，校長本人對事態發展到這個地步感到悲傷與遺憾。

校方這個決定立即引來支持巴勒斯坦的教職員團體的不滿，他們抨擊校長跳過應有的程序，沒諮詢過教職員評議會就報警處理，實屬不當。

校方週二下最後通牒，限時示威學生撤離紮營場地，否則會做出停學處分，示威者不滿。

至少200人在晚上包圍Hamilton大樓，隨後打破門窗強行闖入並佔領大樓。

紐約警方指出，不容示威者這種暴行，而紐約市長Eric Adams就指控有校外勢力介入令學生示威激化。

Adams說：「校園內有些人本來不應出現在該處，有些是職業示威搞手，我們見到有訓練的證據，看到用上了戰術改變

紐約市長說，在接到情報機構的資訊後，通知校方事情並不是和平示威那樣簡單，他指出有一股勢力正在激化年輕人，問題不僅出現在美國。

Adams說：「這是一個全球的問題，年輕人受影響於那些從事激化我們孩子的專業者，我身為紐約市長不容此發生

紐約市警方展示社交媒體上的片段顯示，示威者在週一晚佔領Hamilton行政大樓過程中，63歲的職業示威顧問Lisa Fithian在場指導示威者行事。

有主流媒體人士在華爾街日報發表文章，揭露這些專業示威搞手收錢辦事，並點名某幾個基金在某後出錢。

分析也指出，這些示威者當中有很多是之前的佔領華爾街運動、黑人生命寶貴運動，以及反特朗普示威的參與者。

警察清場後，哥倫比亞大學校園內週三已經沒人示威。

而在哥倫比亞大學數個街區之外，位於紐約市立大學的大門，示威者與警方發生了對峙，而週二晚社交媒體上的的片段顯示，警察在清理街道和人行道時，有推擠動作，令部份人倒地。

有示威者投訴遭到警方的粗暴對待，而警察到達學院後，也將巴勒斯坦旗從市立學院的旗杆上降下，換回美國國旗。

警方在市立大學拘捕173人，自從4月18號以來，警方在全國至少25個大學校園拘捕了超過1000人。

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