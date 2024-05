【全國新聞】紐約市警方進入哥倫比亞大學清場 拘捕佔領行政大樓的示威者

【KTSF 周正鈞報導】

紐約市警方週二晚深夜進入哥倫比亞大學清場,將佔領Hamilton Hall行政大樓的示威者拘捕,警方也對紐約市立大學的示威者採取行動,兩處地方一共拘捕300多人,市長指,有片段顯示,有職業示威搞手在場指導示威者行事,而哥倫比亞大學校長就發聲明表示,事關安全,校方不得不請求警方介入。

週二晚,紐約市警方應校方報警請求協助,進入了哥倫比亞大學校園,清理了一個示威者的營地,並進入Hamilton行政大樓清場,示威者在週一晚強行佔領該大樓。

警方拘捕了109人,分別指控他們擅闖校園、刑事犯規或盜竊,紐約地檢處會根據保安鏡頭,與證人的供詞,而小心處理每宗個案,目前已經發出170法庭傳召令,警方正在努力證實示威者的身份。

哥倫比亞大學校長日前已經指出,示威者當中有校外的人,校長週三發聲明表示,示威情況製造混亂的環境,影響所有人,將安全風險推高到不能容忍的地步,而不得不報警處理,校長本人對事態發展到這個地步感到悲傷與遺憾。

校方這個決定立即引來支持巴勒斯坦的教職員團體的不滿,他們抨擊校長跳過應有的程序,沒諮詢過教職員評議會就報警處理,實屬不當。

校方週二下最後通牒,限時示威學生撤離紮營場地,否則會做出停學處分,示威者不滿。

至少200人在晚上包圍Hamilton大樓,隨後打破門窗強行闖入並佔領大樓。

紐約警方指出,不容示威者這種暴行,而紐約市長Eric Adams就指控有校外勢力介入令學生示威激化。

Adams說:「校園內有些人本來不應出現在該處,有些是職業示威搞手,我們見到有訓練的證據,看到用上了戰術改變

紐約市長說,在接到情報機構的資訊後,通知校方事情並不是和平示威那樣簡單,他指出有一股勢力正在激化年輕人,問題不僅出現在美國。

Adams說:「這是一個全球的問題,年輕人受影響於那些從事激化我們孩子的專業者,我身為紐約市長不容此發生

紐約市警方展示社交媒體上的片段顯示,示威者在週一晚佔領Hamilton行政大樓過程中,63歲的職業示威顧問Lisa Fithian在場指導示威者行事。

有主流媒體人士在華爾街日報發表文章,揭露這些專業示威搞手收錢辦事,並點名某幾個基金在某後出錢。

分析也指出,這些示威者當中有很多是之前的佔領華爾街運動、黑人生命寶貴運動,以及反特朗普示威的參與者。

警察清場後,哥倫比亞大學校園內週三已經沒人示威。

而在哥倫比亞大學數個街區之外,位於紐約市立大學的大門,示威者與警方發生了對峙,而週二晚社交媒體上的的片段顯示,警察在清理街道和人行道時,有推擠動作,令部份人倒地。

有示威者投訴遭到警方的粗暴對待,而警察到達學院後,也將巴勒斯坦旗從市立學院的旗杆上降下,換回美國國旗。

警方在市立大學拘捕173人,自從4月18號以來,警方在全國至少25個大學校園拘捕了超過1000人。

