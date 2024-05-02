【財經新聞】聯儲局決定維持現行利率不變 控制通脹仍停滯不前

May 2, 2024 新聞, 財經新聞, 熱點關注

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【KTSF 張麗月報導】

聯儲局週三決定維持現行利率不變，但同時指出，在控制通脹方面仍然停滯不前。

聯儲局開完兩天會議之後，週三決定維持目前的利率不變，息口仍舊保持在23年來的高位，即是利率介乎5.25厘至5.5厘之間，這個息口已經維持了九個月。

聯儲局又重申，有計劃將利率穩定在目前的水平，並指出，近月來，在控制通漲降回2%目標時仍未取得進展，局方重申，必須要肯定通漲靠近2%目標時，才可望有機會開始減息。

聯儲局在政策聲明中也提到，就業市場比聯儲局預期更強勁，展望經濟前景，決策官員認為是「不確定」。

主席包維爾在會後的記者會上表示，在今年某個時段減息是適當做法，但就拒絕透露今年內是否好像預期中會減息三次。

他也重申，要通漲明確走向2%目標，可能需要更長時間，局方採取的貨幣政策已經準備好應對不同經濟情況出現，當中包括如果通漲頑固和勞工市場保持強勁的話，就沒有必要減息。

包維爾說：「通漲仍太高，降通漲的進展未確定，前路不確定，我們將全力將通漲降回2%目標。」

另外，聯儲局週三也宣布，6月1日開始，局方將會減慢縮減資產負債表的規模，從每個月600億元減至每個月250億元，以及房貸做抵押的證券，將上限定為每個月最多縮減350億元。

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