【財經新聞】聯儲局決定維持現行利率不變 控制通脹仍停滯不前

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局週三決定維持現行利率不變,但同時指出,在控制通脹方面仍然停滯不前。

聯儲局開完兩天會議之後,週三決定維持目前的利率不變,息口仍舊保持在23年來的高位,即是利率介乎5.25厘至5.5厘之間,這個息口已經維持了九個月。

聯儲局又重申,有計劃將利率穩定在目前的水平,並指出,近月來,在控制通漲降回2%目標時仍未取得進展,局方重申,必須要肯定通漲靠近2%目標時,才可望有機會開始減息。

聯儲局在政策聲明中也提到,就業市場比聯儲局預期更強勁,展望經濟前景,決策官員認為是「不確定」。

主席包維爾在會後的記者會上表示,在今年某個時段減息是適當做法,但就拒絕透露今年內是否好像預期中會減息三次。

他也重申,要通漲明確走向2%目標,可能需要更長時間,局方採取的貨幣政策已經準備好應對不同經濟情況出現,當中包括如果通漲頑固和勞工市場保持強勁的話,就沒有必要減息。

包維爾說:「通漲仍太高,降通漲的進展未確定,前路不確定,我們將全力將通漲降回2%目標。」

另外,聯儲局週三也宣布,6月1日開始,局方將會減慢縮減資產負債表的規模,從每個月600億元減至每個月250億元,以及房貸做抵押的證券,將上限定為每個月最多縮減350億元。

