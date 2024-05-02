【全國新聞】國會亞太裔黨團在國會山莊慶祝亞太裔傳統月（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

5月是亞太裔傳統月，在這個月的第一天，國會亞太裔黨團週三在國會山莊舉行記者會慶祝。

5月1日不僅是亞太裔傳統月開始的第一天，今年5月也是國會亞太裔黨團成立三十周年。

為了慶祝這個特別的日子，包括聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）和劉雲平（Ted Lieu）在內的十多位國會議員，週三在首都華盛頓的國會山莊舉辦記者會，並透過臉書全程直播。

國會亞太裔黨團主席趙美心，從150年前華工建鐵路開始，細數亞太裔對於美國的貢獻。

趙美心說：「讓我清楚表明，美國總是因為亞太裔社區貢獻而更強。」

亞太裔傳統月慶祝的是AANHPI社區，包括亞裔、太平洋島國裔和本土夏威夷裔等，而今年成立三十周年的國會亞太裔黨團，目前共有76名成員，都是從全美各地亞太裔社區脫穎而出的參眾議員，代表著超過70種族裔、說超過一百種語言。

目前在美國的亞太裔人口更是超過2300萬人，成長迅速。

劉雲平說：「美國人口普查通報，亞太裔社區是美國成長最快的社區，人口自2000年以來人口翻倍。」

劉雲平也提到，儘管疫情期間出現仇亞浪潮，但拜登上任之後支持反仇恨的行動，至今持續有進展。

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