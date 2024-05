【全國新聞】國會亞太裔黨團在國會山莊慶祝亞太裔傳統月（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

5月是亞太裔傳統月,在這個月的第一天,國會亞太裔黨團週三在國會山莊舉行記者會慶祝。

5月1日不僅是亞太裔傳統月開始的第一天,今年5月也是國會亞太裔黨團成立三十周年。

為了慶祝這個特別的日子,包括聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)和劉雲平(Ted Lieu)在內的十多位國會議員,週三在首都華盛頓的國會山莊舉辦記者會,並透過臉書全程直播。

國會亞太裔黨團主席趙美心,從150年前華工建鐵路開始,細數亞太裔對於美國的貢獻。

趙美心說:「讓我清楚表明,美國總是因為亞太裔社區貢獻而更強。」

亞太裔傳統月慶祝的是AANHPI社區,包括亞裔、太平洋島國裔和本土夏威夷裔等,而今年成立三十周年的國會亞太裔黨團,目前共有76名成員,都是從全美各地亞太裔社區脫穎而出的參眾議員,代表著超過70種族裔、說超過一百種語言。

目前在美國的亞太裔人口更是超過2300萬人,成長迅速。

劉雲平說:「美國人口普查通報,亞太裔社區是美國成長最快的社區,人口自2000年以來人口翻倍。」

劉雲平也提到,儘管疫情期間出現仇亞浪潮,但拜登上任之後支持反仇恨的行動,至今持續有進展。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。