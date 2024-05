【KTSF】

威斯康辛州一間小學外週三早上發生槍擊案,據報該名槍手已受控,事件中沒有其他人受傷。

事發在早上11時半,地點是當地的Mount Horeb小學外。

目擊者聲稱聽到槍聲,並看到數十名兒童奔跑。

消息指,槍手一直在學校大樓外,並無進入校內,該學區在社交媒體Facebook上發文指,警方一度封鎖學校,學生要留在校內,直到安全後才能離開,一度令家長在校外受驚。

在下午5時當局正式解封校園,並表示槍手已受傷,但沒有透露細節,亦沒有透露槍手受傷原因。

而事件中沒有其他人受傷,事件仍然調查中。

