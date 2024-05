【全國新聞】佛州實施新墮胎法例 禁懷孕六星期婦女墮胎

【KTSF 張麗月報導】

佛羅里達州週三開始實施近乎全面、更嚴苛的墮胎禁令。

佛羅里達州週三開始實施新的墮胎法例,禁止懷孕六個星期的婦女,接受人工流產手術,除非孕婦生命有危險、強姦、亂倫、人口販運等就可獲得豁免。

自從聯邦最高法院推翻婦女擁有墮胎權的路韋案之後,過去兩年來,佛州變成是美國南部的墮胎避難所,因為佛州的鄰近州份,大部份都實施更嚴苛的墮胎禁令。

而佛州是在2022年,禁止懷孕15星期接受墮胎手術,單是去年就有超過9千人前往佛州接受墮胎服務,即是三年內這個人數增加了兩倍。

佛州的限制墮胎新法例生效之後幾小時,副總統賀錦麗就抵達佛州的Jacksonville訪問,她重申白宮的承諾去保護生育權利。

