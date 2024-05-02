【全國新聞】佛州實施新墮胎法例 禁懷孕六星期婦女墮胎

May 2, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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【KTSF 張麗月報導】

佛羅里達州週三開始實施近乎全面、更嚴苛的墮胎禁令。

佛羅里達州週三開始實施新的墮胎法例，禁止懷孕六個星期的婦女，接受人工流產手術，除非孕婦生命有危險、強姦、亂倫、人口販運等就可獲得豁免。

自從聯邦最高法院推翻婦女擁有墮胎權的路韋案之後，過去兩年來，佛州變成是美國南部的墮胎避難所，因為佛州的鄰近州份，大部份都實施更嚴苛的墮胎禁令。

而佛州是在2022年，禁止懷孕15星期接受墮胎手術，單是去年就有超過9千人前往佛州接受墮胎服務，即是三年內這個人數增加了兩倍。

佛州的限制墮胎新法例生效之後幾小時，副總統賀錦麗就抵達佛州的Jacksonville訪問，她重申白宮的承諾去保護生育權利。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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