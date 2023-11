【全國新聞】德州最高法院將審理墮胎禁令會否傷害懷孕時出現複雜問題的婦女

【KTSF 張麗月報導】

德州最高法院週二舉行聆訊,問題的核心是德州的禁止墮胎法例,是否傷害懷孕過程中出現複雜問題的婦女。

原告人是「生育權利中心」,它代表20名婦女和兩名醫生,這個中心的代表律師在庭上表示,德州實施嚴格的墮胎法例之後,一些婦女被剝奪接受墮胎的醫療照顧,他們提出訴訟就是要澄清在甚麽情況下,可以獲得醫療豁免。

律師又說,他們就是要澄清這條墮胎法例的目的。

今次是聯邦最高法院在去年推翻婦女擁有墮胎權的路韋案之後,首次由被拒絕墮胎的婦女提出的法律訴訟。

本案並不尋求推翻德州的墮胎法例,而是要澄清有關的醫療豁免條件,不過德州最高法院法官Brett Busby表示,法院的職責是對案件作出裁決,而不是詳細解釋去令到墮胎法例更容易理解。

州府律師就反駁說,原告婦女沒有理據提出訴訟,他建議這些婦女應該以醫療事故來控告她們的醫生。

原告律師就指出,就是因為法例不清楚,所以要進一步澄清。

