【全國新聞】德州最高法院將審理墮胎禁令會否傷害懷孕時出現複雜問題的婦女

【KTSF 張麗月報導】

德州最高法院週二舉行聆訊，問題的核心是德州的禁止墮胎法例，是否傷害懷孕過程中出現複雜問題的婦女。

原告人是「生育權利中心」，它代表20名婦女和兩名醫生，這個中心的代表律師在庭上表示，德州實施嚴格的墮胎法例之後，一些婦女被剝奪接受墮胎的醫療照顧，他們提出訴訟就是要澄清在甚麽情況下，可以獲得醫療豁免。

律師又說，他們就是要澄清這條墮胎法例的目的。

今次是聯邦最高法院在去年推翻婦女擁有墮胎權的路韋案之後，首次由被拒絕墮胎的婦女提出的法律訴訟。

本案並不尋求推翻德州的墮胎法例，而是要澄清有關的醫療豁免條件，不過德州最高法院法官Brett Busby表示，法院的職責是對案件作出裁決，而不是詳細解釋去令到墮胎法例更容易理解。

州府律師就反駁說，原告婦女沒有理據提出訴訟，他建議這些婦女應該以醫療事故來控告她們的醫生。

原告律師就指出，就是因為法例不清楚，所以要進一步澄清。

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