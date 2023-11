【KTSF】

Google宣布將會開始刪除不活躍的帳戶。

從星期五開始,Google將繼續實施計畫,刪除至少兩年沒活動的帳戶。

這項新政策於5月宣布,Google希望此舉能解決安全風險。

Google表示,較舊的帳戶更有可能依賴回收的密碼,不太可能採用兩步驟驗證等最新的安全措施。

這些帳戶更容易受到網路釣魚、駭客攻擊和垃圾郵件等問題的影響。

第一階段將刪除已建立,且從未重新有過活動的帳戶。

