加州州長紐森宣布州府再撥出約3億元,讓地方政府清理公路一帶的無家可歸者營地。

州府提供的這筆接近三億元撥款,讓地方政府,包括縣和地方政府,申請專門用於清理位於公共道路,以及高速公路一帶,包括公路橋底的營地,並安置露宿者。

紐森表示,自從2021年,州府已經撥出4.14億元,幫助地方政府清理露宿者營地,總共在州擁有的土地上,移除了5600多個營地。

紐森指出,這些營地對於露宿者以及附近的居民都不安全,試過有露宿者在公路底下的營地生火取暖而釀成火災。

