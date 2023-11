【灣區新聞】如何控制血糖 預防罹患糖尿病（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

11月是糖尿病醒覺月,估計全國有3700萬人有糖尿病,另外接近1億人血糖高於正常,屬於糖尿病前期,換句話說,全國有四成人口有血糖過高的問題,大家今天可以做些什麼,去控制自己的血糖,或者預防患上糖尿病呢?

我們吃下肚子的食物,會轉化為糖分,正常的時候,身體會釋出適量的胰島素,將糖分輸進細胞裡化成能量,血液中的糖分也會下降,維持在正常水平。

如果身體出現問題,例如,一型糖尿病患者的胰臟,製造不夠甚至完全不能製造胰島素,又或者二型糖尿病病人,身體製造不夠胰島素,或對胰島素反應不良,都會影響糖分進入細胞的功能,導致糖分積聚在血液裡。

而血液裡有太多糖分,會損壞血管和器官,包括眼睛和雙腳,糖尿病人也有較大機會有高血壓、心臟病,膽固醇過高,以及中風。

聽起來很嚇人,但如果大家從今天做起,明天會更好。

全國衛生研究所提出A、B、C三個步驟,A就是接受A1C驗血,了解自己的平均血糖水平,B是維持正常的血壓,C是注意膽固醇水平,不要超標。

飲食方面,多吃蔬菜、全穀類食物、低脂食物,以及健康而蛋白質豐富的食物,例如白肉和魚,要避免進食太多含高碳水化合物的食物,以及含糖飲品。

Mayo Clinic指出,除了超重之外,脂肪積聚在腹部的人,有較高機會患二型糖尿病,腰圍超過40吋的男士,腰圍超過35吋的女士,最好減掉大肚子,多做運動身體好,不需要去跑馬拉松,吃飯後散步或騎健身單車,也有助降低血糖水平。

注意睡眠,成年人需要每天7到8小時睡眠,兒童和青年需要更多睡眠的時間。

