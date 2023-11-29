【灣區新聞】如何控制血糖 預防罹患糖尿病（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

11月是糖尿病醒覺月，估計全國有3700萬人有糖尿病，另外接近1億人血糖高於正常，屬於糖尿病前期，換句話說，全國有四成人口有血糖過高的問題，大家今天可以做些什麼，去控制自己的血糖，或者預防患上糖尿病呢？

我們吃下肚子的食物，會轉化為糖分，正常的時候，身體會釋出適量的胰島素，將糖分輸進細胞裡化成能量，血液中的糖分也會下降，維持在正常水平。

如果身體出現問題，例如，一型糖尿病患者的胰臟，製造不夠甚至完全不能製造胰島素，又或者二型糖尿病病人，身體製造不夠胰島素，或對胰島素反應不良，都會影響糖分進入細胞的功能，導致糖分積聚在血液裡。

而血液裡有太多糖分，會損壞血管和器官，包括眼睛和雙腳，糖尿病人也有較大機會有高血壓、心臟病，膽固醇過高，以及中風。

聽起來很嚇人，但如果大家從今天做起，明天會更好。

全國衛生研究所提出A、B、C三個步驟，A就是接受A1C驗血，了解自己的平均血糖水平，B是維持正常的血壓，C是注意膽固醇水平，不要超標。

飲食方面，多吃蔬菜、全穀類食物、低脂食物，以及健康而蛋白質豐富的食物，例如白肉和魚，要避免進食太多含高碳水化合物的食物，以及含糖飲品。

Mayo Clinic指出，除了超重之外，脂肪積聚在腹部的人，有較高機會患二型糖尿病，腰圍超過40吋的男士，腰圍超過35吋的女士，最好減掉大肚子，多做運動身體好，不需要去跑馬拉松，吃飯後散步或騎健身單車，也有助降低血糖水平。

注意睡眠，成年人需要每天7到8小時睡眠，兒童和青年需要更多睡眠的時間。

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