即使是聖誕老人送禮物也有時限,為了確保聖誕郵件和包裹可以及時送到親友手中,大家就一定要記著以下的時間表。

如果是用USPS Ground Advantage服務,就要在12月16日之前寄出,這樣才可以在聖誕節前送達。

如果選用Priority Mail的話,就可以在12月18日前寄出,用Priority Mail Express的話,可以等到12月20日。

Fed-Ex建議出貨日期不要遲過12月15日,如果想包裹在12月23日星期六之前送達,UPS建議在12月19日前使用三天特選方式寄出包裹。

