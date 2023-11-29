【全國新聞】拜登兒子亨特表示願意到國會作證 但開出條件

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登的兒子亨特表示，他願意到國會作證，但就開出一個條件。

亨特拜登的律師Abbe Lowell致信給國會眾議院監察委員會主席James Comer，信中指出，亨特已經同意到國會作證，但附帶一個條件就是，亨特希望在國會公開聆訊中作證，而不是傳票要求的閉門作證，因為公開聆訊，可以防止選擇性的消息洩漏、證詞被人操控、呈堂證物好像文件、照片等遭人更改，或者防止單方面片面的新聞發布。

對於亨特在信中的要求，委員會主席Comer就指控亨特用自己的一套方式行事，而不是跟隨每個人遵守的規則去做。

Comer正要求亨特對現行的傳票全面合作，但就同意亨特在將來應該給予他機會公開作證。

國會眾議院共和黨人調查拜登彈劾案時，在本月初曾經發出三張傳票，其中一張就是給亨特拜登，「拜登彈劾案」就是指控拜登的家人與外國做生意時，涉嫌為了本身利益，用錢買通、幫助這些外國人，可以與當時做副總統的拜登見面，希望藉此企圖改變華府的政策。

共和黨籍的密歇根州聯邦眾議員Lisa McClain向媒體承認，國會調查人員暫時找不到確鑿證據，去證明到與外國進行金錢交易時，總統拜登有作出政策上的改變。

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