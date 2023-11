【全國新聞】拜登兒子亨特表示願意到國會作證 但開出條件

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登的兒子亨特表示,他願意到國會作證,但就開出一個條件。

亨特拜登的律師Abbe Lowell致信給國會眾議院監察委員會主席James Comer,信中指出,亨特已經同意到國會作證,但附帶一個條件就是,亨特希望在國會公開聆訊中作證,而不是傳票要求的閉門作證,因為公開聆訊,可以防止選擇性的消息洩漏、證詞被人操控、呈堂證物好像文件、照片等遭人更改,或者防止單方面片面的新聞發布。

對於亨特在信中的要求,委員會主席Comer就指控亨特用自己的一套方式行事,而不是跟隨每個人遵守的規則去做。

Comer正要求亨特對現行的傳票全面合作,但就同意亨特在將來應該給予他機會公開作證。

國會眾議院共和黨人調查拜登彈劾案時,在本月初曾經發出三張傳票,其中一張就是給亨特拜登,「拜登彈劾案」就是指控拜登的家人與外國做生意時,涉嫌為了本身利益,用錢買通、幫助這些外國人,可以與當時做副總統的拜登見面,希望藉此企圖改變華府的政策。

共和黨籍的密歇根州聯邦眾議員Lisa McClain向媒體承認,國會調查人員暫時找不到確鑿證據,去證明到與外國進行金錢交易時,總統拜登有作出政策上的改變。

