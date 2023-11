【國際新聞】哈馬斯釋放第五批人質 換取以色列釋放巴人囚犯

【有線新聞】

加沙停火協議延長兩天,以色列和哈馬斯一度互相指責對方違反停火協議,但未有影響雙方釋放人質和囚犯,哈馬斯表示正與多方斡旋希望延長停火。

停火協議延長48小時,哈馬斯釋放第五批人質,當中10名以色列公民全是婦孺,部分人擁有雙重國籍,包括奧地利、阿根廷和菲律賓籍,另外亦有兩名泰國人獲釋,轉交國際紅十字會,再經直升機送到以色列的醫院。兩名泰國人質抵達醫院時,泰國外長班比門外迎接。

以色列當局指已按協議釋放30名巴勒斯坦囚犯交換,當中一半是女性,其餘是未成年的巴人,並由國際紅十字會安排的車輛接送到西岸地區。

以軍早前指有人違反停火協議,加沙北部有多個爆炸裝置被引爆,士兵亦遭槍擊,於是還火,哈馬斯反指是以軍違反協議,但雙方最終繼續這一輪人質囚犯交換。

哈馬斯正與卡塔爾和埃及接觸,指願意考慮所有條件換取延長停火,不排除會以被擄以軍交換巴人囚犯,但一切視乎談判進展,據報以方最多只想停火至周日,即總共10天。

以色列總理內塔尼亞胡到訪軍營並聽取情報,重申會完成所有戰爭目標,包括營救所有人質和徹底消滅哈馬斯,加沙亦不能再威脅以色列。

美國指一架載有20多公噸物資的軍機已抵達埃及,為加沙人民提供食物、醫療用品和衣物等。

