【灣區新聞】灣區未通過「住房要素」審核的縣市進度如何（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

南灣Cupertino市並不是灣區唯一還未通過州府「住房要素」審核的縣市,接著來看灣區其他城市的進度。

舊金山灣區九個縣當中,就有109個縣市政府必須在今年1月31日前提交「住房要素」,並通過加州政府住房和社區發展部的審核。

然而,根據當局的資料,現時只有55個,也就是大約一半的地方政府所提出的計劃是合格的,九個縣政府當中,就只有舊金山以及Sonoma縣政府兩個縣通過批准。

而全灣區100個市政府當中,還未通過住房要素審核的城市則有47個,當中約3分之1已經提交至少第二份住房要素,等待州府審批,例如南灣Sunnyvale市府,近日宣布已經第四度向州府遞出其住房要素,計劃增加12,000戶住宅。

住房和社區發展部評估的考量,包括房屋開發的數目、開發的可行性、環境影響等,在通過「住房要素」審核後,當地政府才可以實行這些開發計劃。

而有部分當地政府試圖躲避包括「建築商補救措施」(builder’s remedy)等懲罰,自行先通過還未受州府批准的開發計劃。

但已經有法律專家表示,若有開發商向地方提告,法院很可能會判地方政府敗訴。

