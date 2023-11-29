【灣區新聞】有開發商在Cupertino提出繞過土地用途規定的住屋項目（視頻）

November 29, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 傅景竑報導】

南灣Cupertino未來八年的住房規劃藍圖「住房要素」，還未通過加州政府的審核，當地開發商藉此機會提出略過當地的zoning土地用途規定，開發新房屋。

位於Cupertino市Stevens Creek大道20015號的三棟商用建築，將被拆除並用來建設141戶住宅，當中有20%將是可負擔房屋，該建案的高度預計達70英尺，並會有兩層的地下停車。

在一般的情況下，這是不會被Cupertino市府允許的，包括建案的高度，較這塊用地的zoning用途規劃高了25呎，而住房密集度都超過現有的土地規劃。

但是Cupertino因為「住房要素」還未通過，目前就面臨「建築商補救措施」（builder’s remedy），也就代表市府沒有法源依據，可以拒絕開發商提出的申請。

日前報導過，「住房要素」是加州政府為因應人口增長以及缺房問題，每八年向全州的縣市地方政府要求的住房規劃藍圖，規定地方政府在這段期間，要增加一定數目的住宅單位，但計劃必須經過州府住房和社區發展部的審核才可以實行。

而提交未來八年住房要素的時段，在今年1月底已經正式截止，沒有趕上截止日期的縣市，可能會失去部分州補助，還要面臨「建築商補救措施」，也就是允許當地開發商略過市府原本的土地用途規劃，提出開發申請。

這個措施的作用就是要限制市府對開發商的約束力，藉此促進住房開發，也鼓勵市府儘速提交合格的住房要素。

Stevens Creek這個建案，就是Cupertino市府收到的第一份建商補救措施申請。

但市府方面，包括市長魏虹，以及市議員傅約瑟J.R. Fruen，都向《The Mercury News》表示，現時看到的建商補救措施申請，並沒有過度要求開發房屋，因為市府人員在這段期間，積極與開發商協調，所以包括Stevens Creek上這個預估五層樓高的建案，「大致上符合」Cupertino的市容以及規劃。

而Cupertino市府在10月16日已提交第二份住房要素，規劃在市內增建4588戶新住宅。

這份計劃目前還在接受州府審核，直到合格為止，Cupertino還有可能出現更多像Stevens Creek建案一樣的例子。

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