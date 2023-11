【灣區新聞】舊金山Presidio電影院將公映多部已絕版的台灣經典電影（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

多部已經絕版的台灣經典電影將重新登上大螢幕,位於舊金山的Presidio電影院,12月1日起推出一系列台灣電影回顧,從《龍門客棧》(The Dragon Inn)、《揚子江風雲》,到《徵婚啟事》共九部經典老電影,讓觀眾們回味。

1967年出品的《龍門客棧》,當時放映還是膠捲的年代,原本膠捲已經變黃而且磨損,在經過台灣國家電影資料館修復,並轉成數位化之後,將以全新電影的面貌,重現在灣區觀眾的眼前。

Presidio電影院業者黃詠筌說:「這個星期周末和下個星期周末放九部電影,都是比較有代表性的作品,70年代的比較多,胡金銓、白景瑞還有李翰祥的電影,李行的電影。」

位於舊金山Chestnut街的Presidio電影院,12月1日到12月10日期間,推出台灣電影回顧1967-1998年,除了年份最久遠的《龍門客棧》,還有1969年出品的《揚子江風雲》(Storm over the Yangtze River),1970年出品知名影星徐楓主演的《俠女》,1972年出品的《秋決》(Execution In Autumn),還有1976年出品,由影帝張俊雄主演的《英烈千秋》(The Everlasting Glory),描述抗日戰爭第三十三集團軍總司令張自忠將軍英勇抗日,壯烈殉國的史實電影,一直到1998年劉若英主演的《徵婚啟事》等。

黃詠筌說:「因為那個時候,70年代的台灣電影,說起來也是電影王國那個時候,比其他的亞洲電影都比較先進,導演也好、明星也很多嘛那個時候,所以就想回顧一下。」

黃詠筌和先生李子俊經營的這家Presidio電影院,最早在1930年代開幕,有將近一百年的歷史,2004年他們家族接手,至今也快20年了,平常放映主流首輪電影,這次特別推出台灣電影回顧,主要是過去家族事業的淵源。

原來她已故的公公李華廣,1964年在舊金山華埠經營華都電影院,直到1980年代後退休。

黃詠筌說:「因為我們家裡就屯了很多那些台灣的電影,還有香港的電影,去年疫情過了以後那一年,我們在整理電影,整理出來大概有350部台灣電影,從六十年代到八十年代的,然後我們就捐給了台灣國家電影資料館。」

原來台灣國家電影資料館,正在收集已經絕版的經典老電影,這項捐贈正好豐富了館藏,不過由於這一大批老電影都是膠捲,需要時間一一修復再轉為新電影,業者透露,接下來隨著修復的數量更多,還會繼續放映更多經典電影。

黃詠筌說:「我們自己也想看以前的電影,現在都、上網是可以看到,可是不一樣,在戲院裡看的感覺是不一樣的,(那有那麼多家族珍藏的,透過修復又可以重新回到大螢幕,那你覺得這樣的過程最大的意義是甚麼?)保留歷史啊。」

想欣賞這些電影的觀眾,可以上網或親自購票,詳請請點擊台灣電影回顧的網頁連結:https://www.lntsf.com/taiwan-film-retrospective

