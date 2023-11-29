【灣區新聞】舊金山Presidio電影院將公映多部已絕版的台灣經典電影（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

多部已經絕版的台灣經典電影將重新登上大螢幕，位於舊金山的Presidio電影院，12月1日起推出一系列台灣電影回顧，從《龍門客棧》（The Dragon Inn）、《揚子江風雲》，到《徵婚啟事》共九部經典老電影，讓觀眾們回味。

1967年出品的《龍門客棧》，當時放映還是膠捲的年代，原本膠捲已經變黃而且磨損，在經過台灣國家電影資料館修復，並轉成數位化之後，將以全新電影的面貌，重現在灣區觀眾的眼前。

Presidio電影院業者黃詠筌說：「這個星期周末和下個星期周末放九部電影，都是比較有代表性的作品，70年代的比較多，胡金銓、白景瑞還有李翰祥的電影，李行的電影。」

位於舊金山Chestnut街的Presidio電影院，12月1日到12月10日期間，推出台灣電影回顧1967-1998年，除了年份最久遠的《龍門客棧》，還有1969年出品的《揚子江風雲》（Storm over the Yangtze River），1970年出品知名影星徐楓主演的《俠女》，1972年出品的《秋決》（Execution In Autumn），還有1976年出品，由影帝張俊雄主演的《英烈千秋》（The Everlasting Glory），描述抗日戰爭第三十三集團軍總司令張自忠將軍英勇抗日，壯烈殉國的史實電影，一直到1998年劉若英主演的《徵婚啟事》等。

黃詠筌說：「因為那個時候，70年代的台灣電影，說起來也是電影王國那個時候，比其他的亞洲電影都比較先進，導演也好、明星也很多嘛那個時候，所以就想回顧一下。」

黃詠筌和先生李子俊經營的這家Presidio電影院，最早在1930年代開幕，有將近一百年的歷史，2004年他們家族接手，至今也快20年了，平常放映主流首輪電影，這次特別推出台灣電影回顧，主要是過去家族事業的淵源。

原來她已故的公公李華廣，1964年在舊金山華埠經營華都電影院，直到1980年代後退休。

黃詠筌說：「因為我們家裡就屯了很多那些台灣的電影，還有香港的電影，去年疫情過了以後那一年，我們在整理電影，整理出來大概有350部台灣電影，從六十年代到八十年代的，然後我們就捐給了台灣國家電影資料館。」

原來台灣國家電影資料館，正在收集已經絕版的經典老電影，這項捐贈正好豐富了館藏，不過由於這一大批老電影都是膠捲，需要時間一一修復再轉為新電影，業者透露，接下來隨著修復的數量更多，還會繼續放映更多經典電影。

黃詠筌說：「我們自己也想看以前的電影，現在都、上網是可以看到，可是不一樣，在戲院裡看的感覺是不一樣的，（那有那麼多家族珍藏的，透過修復又可以重新回到大螢幕，那你覺得這樣的過程最大的意義是甚麼？）保留歷史啊。」

想欣賞這些電影的觀眾，可以上網或親自購票，詳請請點擊台灣電影回顧的網頁連結：https://www.lntsf.com/taiwan-film-retrospective

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