【全國新聞】大湖效應造成暴風雪 影響美國東北部地區

【KTSF 張擎鳳報導】

大湖效應造成的暴風雪,影響東北部地區包括俄亥俄州至紐約州西部。

國家氣象局向東北地區的俄亥俄州、紐約州和賓夕凡尼亞州發出大湖效應暴風雪警告。

大湖效應暴風雪,通常是指從加拿大來的冷氣團,穿過大面積的溫水,例如大湖區等地方,湖水相對溫暖而潮濕,導致熱能和濕氣上升轉移到大氣層的底部,形成密集而狹窄的雲層,產生大風雪,每小時可出現2至3吋或更多的雪。

週二上午11點之前,氣象部門表示,俄亥俄州Ashtabula縣和賓夕凡尼亞州Erie縣的降雪量,達到或超過13吋,俄亥俄州Lake縣的降雪量達到11.6吋。

暴風暴導致俄亥俄州Cleveland市的學校停課,位於該州北部,交通繁忙的90號州際公路亦受到影響,開車變得危險,據報已經發生了13宗與風雪有關的車禍。

目前天氣預報估計,大湖效應暴風雪將會持續到下個星期。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。