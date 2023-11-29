【全國新聞】大湖效應造成暴風雪 影響美國東北部地區

【KTSF 張擎鳳報導】

大湖效應造成的暴風雪，影響東北部地區包括俄亥俄州至紐約州西部。

國家氣象局向東北地區的俄亥俄州、紐約州和賓夕凡尼亞州發出大湖效應暴風雪警告。

大湖效應暴風雪，通常是指從加拿大來的冷氣團，穿過大面積的溫水，例如大湖區等地方，湖水相對溫暖而潮濕，導致熱能和濕氣上升轉移到大氣層的底部，形成密集而狹窄的雲層，產生大風雪，每小時可出現2至3吋或更多的雪。

週二上午11點之前，氣象部門表示，俄亥俄州Ashtabula縣和賓夕凡尼亞州Erie縣的降雪量，達到或超過13吋，俄亥俄州Lake縣的降雪量達到11.6吋。

暴風暴導致俄亥俄州Cleveland市的學校停課，位於該州北部，交通繁忙的90號州際公路亦受到影響，開車變得危險，據報已經發生了13宗與風雪有關的車禍。

目前天氣預報估計，大湖效應暴風雪將會持續到下個星期。

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