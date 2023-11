【灣區新聞】東灣Piedmont警方破獲包裹盜竊案 女嫌犯被捕

【KTSF】

東灣Piedmont警方宣布逮捕到一名涉嫌盜竊包裹、郵件以及車牌的女性嫌犯,並提醒民眾在節日期間注意包裹安全。

節日購物期間,收到包裹都格外開心,不過網上購物的貨品,到貨後卻被偷走的案件也時有所聞,Piedmont警察局就破獲一起涉及包裹盜竊的罪案,並逮捕到一名女姓嫌犯。

案件的破案關鍵在於一個被盜的車牌,Piedmont警方表示,他們收到自動車牌讀取器的警報,表示有人開著一輛被盜的汽車,警方循線在該市的Linda Avenue夾Kingston Avenue附近找到那輛被盜的汽車,在車內找到幾個被盜的Amazon包裹、信用卡、身份證件以及郵件等。

警方隨即拘留兩名嫌疑人士,這兩人都有盜竊汽車和郵件的前科,最終警方逮捕了駕駛汽車的司機,目前被關押在Santa Rita監獄。

警方提醒民眾預防包裹被盜的方法,首先將包裹送寄送到有人可以接收的地點,其次可以要求特定的送貨日期,以便貨送到時有人在家。

第三、可以訂閱包裹到貨通知,並且追蹤包裹;第四、訂購商品時提供送貨指示,將貨品放置在家門安全的地點,而非很容易在街道上就能看見;第五、將包裹寄送到工作地點,或是Amazon或快遞公司的接收點。

第六、考慮在家門前裝一台攝影機,最後就是不要將包裹放在車內,以免成為匪徒的目標而打破車窗。

而在今年網上購物銷售額創下超過120億元歷史新高的同時,San Mateo縣議員David Canepa也提醒消費者,這段期間包裹盜賊也會大行其道,他呼籲加州向全州的警察部門注資2.67億元,來打擊有組織的零售盜竊行為,並遏制包裹盜竊的氾濫。

他也提醒消費者如何預防包裹盜竊,例如為包裹投保、親自接受到貨、使用自助儲物櫃取貨、安裝防盜門鈴、要求到貨簽名接收、到零售商分店去取貨,或將包裹送到工作地點。

