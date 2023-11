【KTSF 尹晉豪報導】

Palo Alto警方表示,週二清晨,一名男子與兩名盜竊汽車催化轉換器的賊人對峙時,被賊人用槍指著。

事件發生在凌晨的3點57分左右,地點為Louisa Court 1500號街區。

警方指,當時一名婦女聽到一輛車停泊在她家門口,然後聽到鋸齒聲,婦女其後通知她的父親,於是她的父親走到了外面。

警方指,其中一人用槍指著該男子,並多次威脅要向他開槍,而另一人仍繼續鋸掉轉換器,男事主於是向女兒大喊,指示她報警,賊人在警察到達前,乘坐一輛黑色房車離開。

市民如有相關資訊,請撥打(650) 329-2413同警方聯絡。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。