【灣區新聞】Millbrae市有居民發起罷免兩名市議員（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】
中半島Millbrae市有居民發起罷免兩個市議員的行動，包括副市長Maurice Goodman和市議員Angelina Cahalan，發起罷免的居民表示，不滿兩人漠視居民的擔憂，支持將La Quinta Inn旅館改為無家可歸者永久房屋。
根據The Daily Journal的報導，兩項要求罷免市議員的請願行動上星期啟動，Millbrae第2選區有88個選民簽名支持罷免市議員Cahalan，而支持罷免副市長Goodman的請願書，就得到第4區103個選民簽名。
市府官員表示，兩份罷免請願書都得到並超過了門檻所需的簽名數目，下一步就是發起罷免的陣營，取得選區4分1登記選民簽名，經選務處確認簽名數目達標之後，就可以按照選舉法規定，擇日舉行罷免選舉。
發起罷免兩個市議員的華裔居民向本台表示，Cahalan和Goodman無視市民的擔憂和意願，就是許多Millbrae居民都不同意San Mateo縣政府收購La Quinta旅館，將酒店改為無家可歸人士房屋。
罷免陣營表示，兩個市議員漠視民意，沒有履行為居民發聲的職責。
在今年9月中，San Mateo縣議會以4比1票通過購買Millbrae的La Quinta Inn，改建成無家可歸者永久房屋，當時大批市民前往會議抗議，包括Millbrae市長Ann Schneider在內的幾個市府官員亦反對該項目。
Millbrae市目前正以州憲法為由，對San Mateo縣的購買提出爭議。
本台就罷免行動發電郵諮詢市議員Cahalan和Goodman，但未有回覆。
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