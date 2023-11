【灣區新聞】Millbrae市有居民發起罷免兩名市議員（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

中半島Millbrae市有居民發起罷免兩個市議員的行動,包括副市長Maurice Goodman和市議員Angelina Cahalan,發起罷免的居民表示,不滿兩人漠視居民的擔憂,支持將La Quinta Inn旅館改為無家可歸者永久房屋。

根據The Daily Journal的報導,兩項要求罷免市議員的請願行動上星期啟動,Millbrae第2選區有88個選民簽名支持罷免市議員Cahalan,而支持罷免副市長Goodman的請願書,就得到第4區103個選民簽名。

市府官員表示,兩份罷免請願書都得到並超過了門檻所需的簽名數目,下一步就是發起罷免的陣營,取得選區4分1登記選民簽名,經選務處確認簽名數目達標之後,就可以按照選舉法規定,擇日舉行罷免選舉。

發起罷免兩個市議員的華裔居民向本台表示,Cahalan和Goodman無視市民的擔憂和意願,就是許多Millbrae居民都不同意San Mateo縣政府收購La Quinta旅館,將酒店改為無家可歸人士房屋。

罷免陣營表示,兩個市議員漠視民意,沒有履行為居民發聲的職責。

在今年9月中,San Mateo縣議會以4比1票通過購買Millbrae的La Quinta Inn,改建成無家可歸者永久房屋,當時大批市民前往會議抗議,包括Millbrae市長Ann Schneider在內的幾個市府官員亦反對該項目。

Millbrae市目前正以州憲法為由,對San Mateo縣的購買提出爭議。

本台就罷免行動發電郵諮詢市議員Cahalan和Goodman,但未有回覆。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。