【全國新聞】已故前第一夫人羅莎琳卡特葬禮舉行

November 30, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
羅莎琳卡特 (PBS NewsHour / YouTube)

【KTSF 張麗月報導】

已故前第一夫人羅莎琳卡特週三在她的家鄉喬治亞州舉行私人葬禮，她99歲高齡的丈夫前總統卡特也有出席葬禮。

羅莎琳卡特的私人葬禮週三在喬治亞州小鎮Plains的市中心一間浸信教堂舉行，親友送羅莎琳最後一程，向她告別致敬，99歲高齡、身體虛弱的前總統卡特，週三也親身出席葬禮，向他結婚77年，摯愛的亡妻告別。

羅莎琳的孫Josh Carter回憶他的祖母，是一個充滿愛心和致力照顧精神病患的人道主義者。

Josh Carter說：「每次當精神病患者被看作為人生失敗者時，羅莎琳（祖母）就希望消除這種恥辱，對待精神病患就好像任何其他疾病一樣，可以診斷和和治療

雖然葬禮以私人方式舉行，也不開放給媒體採訪，但現場附近，沿途有數以百計民眾聚集觀看送殯車隊經過，也向這位已故前第一夫人告別致敬。

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