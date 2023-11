【全國新聞】已故前第一夫人羅莎琳卡特葬禮舉行

【KTSF 張麗月報導】

已故前第一夫人羅莎琳卡特週三在她的家鄉喬治亞州舉行私人葬禮,她99歲高齡的丈夫前總統卡特也有出席葬禮。

羅莎琳卡特的私人葬禮週三在喬治亞州小鎮Plains的市中心一間浸信教堂舉行,親友送羅莎琳最後一程,向她告別致敬,99歲高齡、身體虛弱的前總統卡特,週三也親身出席葬禮,向他結婚77年,摯愛的亡妻告別。

羅莎琳的孫Josh Carter回憶他的祖母,是一個充滿愛心和致力照顧精神病患的人道主義者。

Josh Carter說:「每次當精神病患者被看作為人生失敗者時,羅莎琳(祖母)就希望消除這種恥辱,對待精神病患就好像任何其他疾病一樣,可以診斷和和治療

雖然葬禮以私人方式舉行,也不開放給媒體採訪,但現場附近,沿途有數以百計民眾聚集觀看送殯車隊經過,也向這位已故前第一夫人告別致敬。

