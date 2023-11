【全國新聞】前總統卡特夫人羅莎琳逝世 一連三天舉行追悼會和葬禮

【有線新聞】

美國前總統卡特夫人羅莎琳逝世,一連三天舉行追悼會和葬禮,首天開放予讓公眾憑弔,預料卡特會出席追悼儀式,白宮下半旗致哀。

月中逝世羅莎琳,家人在佐治亞州的家鄉阿梅里克斯舉行簡單悼念儀式,羅莎琳的靈柩由10名現職和前特勤局成員送上靈車。

車隊首站駛往羅莎琳的母校佐治亞西南州立大學,四名子女陪同到場,民眾在附近瞻仰。靈柩之後送到亞特蘭大的卡特總統中心,詩歌班獻唱。羅莎琳的靈柩安放圖書館和博物館的大廳,讓公眾告別這位前第一夫人。

悼念活動一連三天舉行,周二會在埃默里大學的教堂舉行追悼儀式,總統拜登、副總統賀錦麗和前總統克林頓伉儷等獲邀出席,卡特中心發言人指99歲的卡特亦會出席,告別愛妻。而羅莎琳的葬禮周三會在家鄉普萊恩斯的教堂舉行,之後在家族墓園下葬。

白宮掛有羅莎琳的油畫以黑布包圍,在節日氣氛中亦不忘這位曾被卡特形容是自己的延伸、共度77年婚姻的前第一夫人,並下半旗致哀,向羅莎琳作最後致敬。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。