【全國新聞】空軍一號屢現失竊 白宮急發電郵籲歸還

美國總統的專機空軍一號以保安嚴密見稱,但近日傳出多宗失竊事件,有人擅自取走枕頭袋和餐具等物品。

美國總統拜登及前總統奧巴馬上周乘坐空軍一號到紐約州,出席民主黨籌款活動。這架波音747-200B是美國總統出訪的專機,除了配備辦公及生活所需,也預留了位置給隨行記者;但在今年2月一趟行程後,機組人員發現空軍一號「失竊」。據報遺失的物品包括印有總統徽章的枕袋,還有酒杯及餐碟。

有坐過空軍一號的記者說機上座位放了邀請卡,上面有傳媒機構的名稱,零食盒也有特別設計,印有總統徽章,記者可以帶走這些物品留念;但後來人人習以為常、多次順手牽羊。

有記者離開空軍一號時背囊裝滿杯盤碗碟,下樓梯時傳出明顯的碰撞聲。也有人在家中使用大批空軍一號的餐具宴客,數量之多、相信是多年累積的「收藏品」。

除了記者會順手牽羊,亦有乘坐空軍一號的參議員會在機上拿走「紀念品」,嚴重程度更被形容為「會拿走一切沒有上鎖的東西」。

情況逐漸失控,白宮記者協會日前私下發電郵,稱如果想擁有空軍一號相關產品可以到白宮紀念品網店購買,提醒「錯手拿走」機上物品的人盡快歸還。

可惜成效不大,知情人士說,只有一個人收到電郵後交還枕袋。白宮說只是想提醒眾人勿再擅自拿走空軍一號的物品,並非針對個別記者或國會議員。

