【全國新聞】工人趕工清理巴爾的摩塌橋殘骸 暫時開放臨時航道

April 2, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Bloomberg Television / YouTube)

【KTSF 張麗月報導】

馬里蘭州巴爾的摩塌橋事故，工程人員正日夜趕工，清理倒塌大橋的殘骸，期望可以疏通主要的航道，暫時已開放了一條臨時航道，給必要的船隻通過。

工程人員繼續清理巴爾的摩塌橋的殘骸，這將會是複雜和艱巨的清理過程，期望可以開放一些臨時航道，務求令巴爾的摩港口和經濟逐步恢復。

馬里蘭州州長Wes Moore說：「塌橋現場東北面一條臨時航道今早開放，有助更多船隻通過塌橋現場水域。」

Moore表示，工程人員正設法增加多一條西南端航道，方便較深水的船隻通過，應該可以在未來幾天開放，同時也會加緊清理50呎深的主要關鍵航道，以便給更多貨櫃船重新進入巴爾的摩港口。

巴爾的摩是全美最繁忙的港口之一。

Larry DeSantis是其中一個在塌橋之前開車經過這條橋的最後一人，他說當天有許多人打電話給他，問候他是否生還，他回憶起當時橋上有6名正在工作的工人，因為塌橋而喪生，也顯得非常激動。

DeSantis說：「對於這些工人，真的感到抱歉，他們只在工作而喪失生命，很難接受，我開車經過見到他們，只是霎那間，他們可能已死亡。」

白宮週一宣布，總統拜登將於星期五前往巴爾的摩塌橋現場巡視，並且與當地官員會面。

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