【全國新聞】工人趕工清理巴爾的摩塌橋殘骸 暫時開放臨時航道

【KTSF 張麗月報導】

馬里蘭州巴爾的摩塌橋事故,工程人員正日夜趕工,清理倒塌大橋的殘骸,期望可以疏通主要的航道,暫時已開放了一條臨時航道,給必要的船隻通過。

工程人員繼續清理巴爾的摩塌橋的殘骸,這將會是複雜和艱巨的清理過程,期望可以開放一些臨時航道,務求令巴爾的摩港口和經濟逐步恢復。

馬里蘭州州長Wes Moore說:「塌橋現場東北面一條臨時航道今早開放,有助更多船隻通過塌橋現場水域。」

Moore表示,工程人員正設法增加多一條西南端航道,方便較深水的船隻通過,應該可以在未來幾天開放,同時也會加緊清理50呎深的主要關鍵航道,以便給更多貨櫃船重新進入巴爾的摩港口。

巴爾的摩是全美最繁忙的港口之一。

Larry DeSantis是其中一個在塌橋之前開車經過這條橋的最後一人,他說當天有許多人打電話給他,問候他是否生還,他回憶起當時橋上有6名正在工作的工人,因為塌橋而喪生,也顯得非常激動。

DeSantis說:「對於這些工人,真的感到抱歉,他們只在工作而喪失生命,很難接受,我開車經過見到他們,只是霎那間,他們可能已死亡。」

白宮週一宣布,總統拜登將於星期五前往巴爾的摩塌橋現場巡視,並且與當地官員會面。

