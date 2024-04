【KTSF】

衛生官員表示,最近在幾個州份的牛隻上檢驗到禽流感病毒,而週一德州一名乳牛場工人確認感染了禽流感。

這名乳牛場工人感染了禽流感,但症狀輕微,只是眼睛紅腫,目前他正在接受抗病毒藥物治療。

他是美國史上第二名確認感染了禽流感的人。

德州衛生官員表示,這名患者最近接觸過感染了禽流感的牛隻而患病,因此大眾不必擔憂,因為民眾透過牛隻感染禽流感的機率較微。

目前聯邦衛生官員發現德州、密西根州、愛達荷州和新墨西哥州都有牛隻感染了禽流感,因此衛生部正在密切關注情況。

