【灣區新聞】報告顯示2022年聖荷西選舉是該市史上最昂貴選舉（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

一個透明監督機構發布的報告顯示,2022年,聖荷西市的選舉,是該市史上最昂貴的選舉,候選人的競選資金總和超過700萬美元。

競選資金湧入聖荷西市2022年的選舉,根據透明監督機構Maplight編撰的報告,2022年,市長選舉和五席市議員選舉,所有在2022年競選聖荷西市公職的候選人所籌募的競選資金總和為702萬1227元,成為該市史上最昂貴的選舉。

Maplight的報告指出,在這超過700萬的競選資金當中,有大約16%,也就是112萬元的資金,是來自特殊利益團體,包括公司行號或是政治行動委員會。

以2022年聖荷西市長選舉來說,當選的聖荷西市長馬漢當時募集到超過247萬,其中有大約223萬都是來自個人,個人捐款當中的139萬元是來自聖荷西市居民。

馬漢的競選對手Cindy Chavez則募集到將近215萬元資金,其中166萬來自個人,當中有超過89萬來自聖荷西市居民。

不過這份報告略過了獨立支出,而獨立支出在同次選舉中花費過高,獨立支出是指某些外界的政治團體與個人,對某個候選人的助選活動或唱反調活動的廣告宣傳與通訊開支。

聖荷西州大政治系榮譽教授Larry Gerston認為,只看對候選人的直接捐款,會掩蓋掉那些獨立支出委員會或superpacks超級政治行動委員會等團體的助選活動花費,這是無法提供選舉花費的全貌,畢竟現在要了解資金的運作變得更加困難,不確定究竟金錢對於選舉結果的影響有多大程度,但至少能夠過知道競選資金來源,以更瞭解候選人的全部資源,尤其是superpacks超級行動委員會,對於候選人的價值是很重要的。

他又舉出,今年加州國會眾議院第16選區的選舉為例,認為直接向候選人捐款所發揮的影響力,不如superpacks的影響力,因為superpacks助選團體,雖然不得直接向候選人捐款,但可以無限量地花錢支持或反對某位候選人。

