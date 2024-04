【灣區新聞】電子煙公司付12億和解訴訟 舊金山聯合校區分到多少賠償

【KTSF 張麗月報導】

舊金山(三藩市)聯合校區連同數以千計城市、縣和校區一起控告電子煙公司,向青少年推廣電子煙,這宗訴訟達成和解協議,電子煙公司支付和解金達12億元,原告之一的舊金山聯合校區究竟得到多少賠償,以及如何使用這些和解金呢?

加州是獲得最大筆賠償的州份,約有1.75億元,預料將會用於教育青少年有關電子煙的危險、電子煙相關的研究,以及執行州府的禁煙令。

消息指出,電子煙公司支付三輪和解金之中的第一筆資金,將會用來支付明年舊金山校區76名護士、輔導員和健康教育者的薪金和福利。

舊金山校區計劃在未來三年分批動用與Juul 和Altria集團達成的和解金,第一筆和解金有近2,500萬元。

舊金山校區將不會用這些和解金來增加人手或資源,而是用來支付現有教職員的成本開支,從而降低潛在削減經費的機會。

數據顯示,在2018年,加州約有11%高中生經常有吸食電子煙。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。