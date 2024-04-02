【灣區新聞】La Quinta旅館應否改建成無家者房屋 有Millbrae市民希望交由選民定奪（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

中半島Millbrae市有市民舉行集會，支持Millbrae市府對San Mateo縣的訴訟，當地市民希望，根據加州憲法第34條，就La Quinta旅館改建成無家可歸者永久房屋問題，交由選民來決定。

San Mateo縣議會在上年9月以4比1票通過購買Millbrae的La Quinta旅館，並將其改建成無家可歸者永久房屋問題，事件引發居民抗議，反對者批評縣府決策過程不透明。

隨後在11月有居民發起行動，要求罷免兩名市議員，包括副市長Maurice Goodman，和市議員Angelina Cahalan，罷免陣營表示，兩名市議員漠視民意，沒有履行為居民發聲的職責。

在週一早上10點，有市民在旅館門外舉行集會支持Millbrae市府對San Mateo縣的訴訟，當地市民希望，根據加州憲法第34條，將問題交由選民表決。

Millbrae市長馮嘉輝說：「根據加州憲法第34條，賦予每一名市民的權利，當一些低收入住宅，由政府擁有的低收入住宅，而是用公帑去興建或者改建低收入住宅的時候，當地的市民是受到憲法的保護，有權去投票是否通過這方案。」

馮嘉輝表示，最重要的事是，一定要保障每一個市民在加州憲法保護之下，每一個人有權用一人一票，去決定自己社區未來的發展方向，這亦是Millbrae市政府提出這訴訟的原因，而他亦向我們交待事態的最新發展。

馮嘉輝說：「現時最新發展，就是4月3號會有我們一個聽證會會提堂，然後縣的合約是去到5月1號，我們希望能夠盡快解決事情，利用司法制度去保障市民每一個人，一人一票投票去決定自己社區的權利。」

居民指，方案會造成經濟損失，將導致旅館32個工作崗位消失，同時亦會衍生公共安全問題。

任先生說：「我們覺得在這件事上，其實真正得益的並非無家可歸者，他們僱用的機構，其實有好多問題，在舊金山和Milpitas，同類型的無家可歸者中心裏面，裏面發生了好多疏忽事故，包括暴力事件，打去911電話好多，升了兩至三倍，其實這是我們一路開始去研究時，發現當中其實有好多問題，希望政府當局可以重視市民聲音。」

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