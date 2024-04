【灣區新聞】La Quinta旅館應否改建成無家者房屋 有Millbrae市民希望交由選民定奪（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

中半島Millbrae市有市民舉行集會,支持Millbrae市府對San Mateo縣的訴訟,當地市民希望,根據加州憲法第34條,就La Quinta旅館改建成無家可歸者永久房屋問題,交由選民來決定。

San Mateo縣議會在上年9月以4比1票通過購買Millbrae的La Quinta旅館,並將其改建成無家可歸者永久房屋問題,事件引發居民抗議,反對者批評縣府決策過程不透明。

隨後在11月有居民發起行動,要求罷免兩名市議員,包括副市長Maurice Goodman,和市議員Angelina Cahalan,罷免陣營表示,兩名市議員漠視民意,沒有履行為居民發聲的職責。

在週一早上10點,有市民在旅館門外舉行集會支持Millbrae市府對San Mateo縣的訴訟,當地市民希望,根據加州憲法第34條,將問題交由選民表決。

Millbrae市長馮嘉輝說:「根據加州憲法第34條,賦予每一名市民的權利,當一些低收入住宅,由政府擁有的低收入住宅,而是用公帑去興建或者改建低收入住宅的時候,當地的市民是受到憲法的保護,有權去投票是否通過這方案。」

馮嘉輝表示,最重要的事是,一定要保障每一個市民在加州憲法保護之下,每一個人有權用一人一票,去決定自己社區未來的發展方向,這亦是Millbrae市政府提出這訴訟的原因,而他亦向我們交待事態的最新發展。

馮嘉輝說:「現時最新發展,就是4月3號會有我們一個聽證會會提堂,然後縣的合約是去到5月1號,我們希望能夠盡快解決事情,利用司法制度去保障市民每一個人,一人一票投票去決定自己社區的權利。」

居民指,方案會造成經濟損失,將導致旅館32個工作崗位消失,同時亦會衍生公共安全問題。

任先生說:「我們覺得在這件事上,其實真正得益的並非無家可歸者,他們僱用的機構,其實有好多問題,在舊金山和Milpitas,同類型的無家可歸者中心裏面,裏面發生了好多疏忽事故,包括暴力事件,打去911電話好多,升了兩至三倍,其實這是我們一路開始去研究時,發現當中其實有好多問題,希望政府當局可以重視市民聲音。」

