受日前風暴影響,加州1號公路Monterey市一段公路沿海部份路段發生坍塌,雙向路段曾經局部關閉,遊客被困,當局週一派出車隊護送汽車行駛。

坍塌事故發生在星期六,一段位於Monterey市以南約17英里的Rock Creek橋,因為受暴雨影響,沿海部份的路段坍塌,行車線有一半的道路跌落海中,事故導致復活節週末前往Big Sur的遊客,有大約1600人因道路關閉而被困。

縣官員稱,有些人甚至要睡在車裡,直至週六下午,當局確定在北行車道上駕駛是安全,並於週一派出車隊護送汽車繞過坍塌的路段。

官員表示,預計護送車隊將持續數日,他們將在現場指導汽車行駛,並觀察汽車行駛區域的道路是否有裂縫。

