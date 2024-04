【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)市長布里德和聯合學區宣布,一個百份百可負擔房屋項目週一開始接受申請,優先考慮校區的教師和員工。

名為Shirley Chisholm Village項目,於2024年秋季開放,舊金山聯合校區員工的第一輪申請將開放至4月23日。

該可負擔住屋項目有135個單位,位於日落區43大道1360號,在租住過程中,將優先考慮舊金山聯合學區員工。

符合資格的申請人,需要提供就業證明等資訊,物業將提供24個studios,43個一房單位,58個兩房和9個三房單位出租,至少有一名家庭成員必要在聯合學區工作。

詳細內容,可瀏覽:http://housing.sfgov.org

