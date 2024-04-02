【灣區新聞】加州大型連鎖快餐店員工4月起每小時最低工資起碼20元

【KTSF 朱慧琪報導】

根據新法例，加州大型連鎖快餐店的員工週一開始，最低工資每小時起碼20元，有灣區加盟店的老闆表示，需要加價5到15%。

加州目前的最低工資是每小時16元，但根據週一生效的AB1228法例，加州大型快餐店的員工的最低時薪是20元，估計會有50萬名員工受惠。

由州議會的民主黨人提出的AB1228，適用於在全國有60間分店的連鎖快餐店，如麥當、肯德基炸雞、Burger King及Pizza Hut等，而麵包糕點連鎖店就獲得豁免。

針對法例適用範圍，州眾議院也在上週通過AB610法案，說明AB1228不適用於例如機場、賭場、大企業機構屬下園區，大型百貨店雜貨店內經營的快餐食堂，換言之，這些地點的快餐員工沒得加最低工資，當中包括本來的工資與待遇已經超過每小時20元的員工。

AB1228的立法用意，是向這些大型連鎖快餐店的員工提供可以養家“生活工資”。

法案起初獲得快餐業界的支持，但隨後就有許多快餐品牌的加盟店老闆抱怨業務受新法例的衝擊，尤其在加州經濟放緩的情況下，主流媒體上週已經引述某幾個品牌的連鎖快餐店表示會加價，來應對新法例所引致的25%工資成本上漲。

在舊金山（三藩市）灣區，擁有10間Auntie Anne’s的加盟店老闆Alex Johnson表示，他說2024年很艱難，銷售放緩，迫使他們不得不裁員及加價，令業務能繼續經營。

Johnson說：「我想善待僱員，盡所能給薪，但這AB1228重創我們的業務，我們不再招聘，不再填補職缺，不再在加州成長，不再開更多分店，我甚至最終出售或關閉這盤生意。」

Johnson表示，為員工加薪工資，將使他每年花費約47萬美元，所以他要將食品加價5%至15%。

網上輿論幾乎是清一色批評這項法例，不少消費者指出，過去兩年快餐店已經加價三成，他們已經決定減少消費。

有分析指出，新法例除了令人擔心會全面導致百物更加騰貴之外，也引來其他方面的關注，包括同工不同酬，小型快餐店的僱員就沒得加薪25%。

而大型快餐店提升了底層僱員的最低工資後，也必須向管理階層的員工大幅加薪，否則難以留住人手。

此外，為節省成本，大型連鎖快餐店也會削減員工工作時數，比如一份工由兩個人做，以便避免支付全職福利，還有就是，進一步改由機械人取代人手。

不過根據柏克萊加州大學經濟系教授Michael Reich表示，數據顯示，過去十年的工薪上升，但就業沒有減少。

柏克萊加大經濟系教授Michael Reich說：「僱主過得很好，該行業的利潤比較高，因此有加薪的空間。」

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