【灣區新聞】加州大型連鎖快餐店員工4月起每小時最低工資起碼20元

【KTSF 朱慧琪報導】

根據新法例,加州大型連鎖快餐店的員工週一開始,最低工資每小時起碼20元,有灣區加盟店的老闆表示,需要加價5到15%。

加州目前的最低工資是每小時16元,但根據週一生效的AB1228法例,加州大型快餐店的員工的最低時薪是20元,估計會有50萬名員工受惠。

由州議會的民主黨人提出的AB1228,適用於在全國有60間分店的連鎖快餐店,如麥當、肯德基炸雞、Burger King及Pizza Hut等,而麵包糕點連鎖店就獲得豁免。

針對法例適用範圍,州眾議院也在上週通過AB610法案,說明AB1228不適用於例如機場、賭場、大企業機構屬下園區,大型百貨店雜貨店內經營的快餐食堂,換言之,這些地點的快餐員工沒得加最低工資,當中包括本來的工資與待遇已經超過每小時20元的員工。

AB1228的立法用意,是向這些大型連鎖快餐店的員工提供可以養家“生活工資”。

法案起初獲得快餐業界的支持,但隨後就有許多快餐品牌的加盟店老闆抱怨業務受新法例的衝擊,尤其在加州經濟放緩的情況下,主流媒體上週已經引述某幾個品牌的連鎖快餐店表示會加價,來應對新法例所引致的25%工資成本上漲。

在舊金山(三藩市)灣區,擁有10間Auntie Anne’s的加盟店老闆Alex Johnson表示,他說2024年很艱難,銷售放緩,迫使他們不得不裁員及加價,令業務能繼續經營。

Johnson說:「我想善待僱員,盡所能給薪,但這AB1228重創我們的業務,我們不再招聘,不再填補職缺,不再在加州成長,不再開更多分店,我甚至最終出售或關閉這盤生意。」

Johnson表示,為員工加薪工資,將使他每年花費約47萬美元,所以他要將食品加價5%至15%。

網上輿論幾乎是清一色批評這項法例,不少消費者指出,過去兩年快餐店已經加價三成,他們已經決定減少消費。

有分析指出,新法例除了令人擔心會全面導致百物更加騰貴之外,也引來其他方面的關注,包括同工不同酬,小型快餐店的僱員就沒得加薪25%。

而大型快餐店提升了底層僱員的最低工資後,也必須向管理階層的員工大幅加薪,否則難以留住人手。

此外,為節省成本,大型連鎖快餐店也會削減員工工作時數,比如一份工由兩個人做,以便避免支付全職福利,還有就是,進一步改由機械人取代人手。

不過根據柏克萊加州大學經濟系教授Michael Reich表示,數據顯示,過去十年的工薪上升,但就業沒有減少。

柏克萊加大經濟系教授Michael Reich說:「僱主過得很好,該行業的利潤比較高,因此有加薪的空間。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。