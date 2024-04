【KTSF 朱慧琪報導】

中半島San Mateo縣警拘補兩名疑犯,其中一人是未成年人士,警方懷疑他們與一宗Millbrae市的汽車爆竊案有關。

警方指,在星期六近6時半接報,Millbrae市Chadbourne Ave夾Magnolia Ave發生汽車爆竊案,警員到場後,憑著目擊者的描述,最終在Millbrae BART站附近找到兩名疑犯,他們分別是21歲的Josa Aguilar Primero,和一名17歲的未成年人士,他們均是Richmond市居民。

警方在21歲疑犯的身上搜出多個盜竊工具,將他拘補,至於17歲的未成年疑犯,警方就向他發出傳票,但沒有拘補他,目前由家人監護。

