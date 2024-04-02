【灣區新聞】祈福黨再現舊金山 受害人報稱被「神醫」噴灑不明粉末（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）日落區Noriega街日前發生祈福黨騙案，事主講述事發經過，指有陌生人向她訛稱有神醫，並成功說服自己交出珠寶祈福，過程中被對方多次噴灑不明粉末，最終損失幾萬元。

這名化名陳女士的事主，憶述自己上星期在日落區Noriega街的時候，突然有一名陌生人走近，又感受到被人噴了一些不明粉末。

陳女士說：「你知不知道有個神醫，百多歲的，對方擺動自己的手，我不知道他弄些什麼，他這樣擺動。」

陳女士說，一開始有所戒備，並嘗試後退，但有第二名人士從後擋著她的去路，然後兩人開始向她搭訕。

陳女士說：「對方已經下藥了，我還沒有聽他說話，我走不動，站在一旁，好像有些東西困著我，好像武俠小說的那樣困著，走不動，後來對方說他的女兒瘋了，小時候跌傷怎樣怎樣的。」

陳女士說，當時已經被迷暈，兩名陌生人扶著自己的手，走到人比較少的地方，之後再有第三人加入對話，說服她需要祈福。

陳女士之後走回家中，提取現金和珠寶，而對方就在街角等她。

陳女士說：「對方告訴我，你回家看到其他人，不要說任何事，不要說你拿任何東西，說了出來會不靈驗，祈福會不靈驗，我記著這番說話，什麼都不敢說。」

陳女士最終向騙徒交出逾萬元的現金和珠寶，而自己取回的就只有一個經騙徒偷龍轉鳳的「首飾袋」，對方亦訛稱不要將袋打開，否則祝福會失效。

事主當時站在我後面的路口，之後有一名騙徒靠近事主，並向她身上噴灑一些不明粉末，然後事主開始感到神志不清。

案發後陳女士報警，警方指正調查案件當中。

舊金山警察局與日落區市參事甄嘉立的社區安全聯絡員陳瑞蓮（Vindy Chan）提醒民眾，若有任何可疑的經歷，應立即通知警方。

陳瑞蓮說：「最重要的是老人家要懂得保護自己，避免和陌生人聊天，同時避免存放過量現金和財物在家，希望可以杜絕這種不幸的事情再次發生。」

陳瑞蓮又呼籲長者避免獨自出行，外出時盡可能由親人陪同，若需要一些非牟利機構的護伴服務，可以與她聯絡，電話是(415) 640-5525。

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