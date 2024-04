【灣區新聞】祈福黨再現舊金山 受害人報稱被「神醫」噴灑不明粉末（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)日落區Noriega街日前發生祈福黨騙案,事主講述事發經過,指有陌生人向她訛稱有神醫,並成功說服自己交出珠寶祈福,過程中被對方多次噴灑不明粉末,最終損失幾萬元。

這名化名陳女士的事主,憶述自己上星期在日落區Noriega街的時候,突然有一名陌生人走近,又感受到被人噴了一些不明粉末。

陳女士說:「你知不知道有個神醫,百多歲的,對方擺動自己的手,我不知道他弄些什麼,他這樣擺動。」

陳女士說,一開始有所戒備,並嘗試後退,但有第二名人士從後擋著她的去路,然後兩人開始向她搭訕。

陳女士說:「對方已經下藥了,我還沒有聽他說話,我走不動,站在一旁,好像有些東西困著我,好像武俠小說的那樣困著,走不動,後來對方說他的女兒瘋了,小時候跌傷怎樣怎樣的。」

陳女士說,當時已經被迷暈,兩名陌生人扶著自己的手,走到人比較少的地方,之後再有第三人加入對話,說服她需要祈福。

陳女士之後走回家中,提取現金和珠寶,而對方就在街角等她。

陳女士說:「對方告訴我,你回家看到其他人,不要說任何事,不要說你拿任何東西,說了出來會不靈驗,祈福會不靈驗,我記著這番說話,什麼都不敢說。」

陳女士最終向騙徒交出逾萬元的現金和珠寶,而自己取回的就只有一個經騙徒偷龍轉鳳的「首飾袋」,對方亦訛稱不要將袋打開,否則祝福會失效。

事主當時站在我後面的路口,之後有一名騙徒靠近事主,並向她身上噴灑一些不明粉末,然後事主開始感到神志不清。

案發後陳女士報警,警方指正調查案件當中。

舊金山警察局與日落區市參事甄嘉立的社區安全聯絡員陳瑞蓮(Vindy Chan)提醒民眾,若有任何可疑的經歷,應立即通知警方。

陳瑞蓮說:「最重要的是老人家要懂得保護自己,避免和陌生人聊天,同時避免存放過量現金和財物在家,希望可以杜絕這種不幸的事情再次發生。」

陳瑞蓮又呼籲長者避免獨自出行,外出時盡可能由親人陪同,若需要一些非牟利機構的護伴服務,可以與她聯絡,電話是(415) 640-5525。

