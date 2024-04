【有線新聞】

台灣花蓮近海發生黎克特制7.2級強烈地震,全台多處有震感,有建築物傾斜。而香港天文台亦表示,接獲超過100名市民報告,表示感到這次地震,震動維持數秒。

台灣中央氣象局稱,3日上午7時58分發生7.2級地震,震央位置在台灣東部海域、花蓮縣政府南南東方25公里,深度為15.5公里。

全台均有震感,台北市、新竹等地震感強烈。

氣象局指,該地震可能引發海嘯影響台灣,特此發布海嘯警報。

而香港天文台初步分析地震為黎克特制7.3級,天文台接獲超過100名市民報告,表示感到這次地震震動維持數秒。而地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III(三)度,即室內有感,類似小型貨車駛過的振動。

另外,日本氣象廳錄得今次地震7.5級,並向沖繩本島、宮古島等地發出海嘯警報,預計海嘯高度3米。

