【全國新聞】亨特拜登料夏天就逃稅案受審 特朗普就欺詐案繳億元保證金

【KTSF 張麗月報導】

聯邦法官決定維持對總統拜登兒子亨特的逃稅案起訴,亨特可能在夏天面對本案審訊,而前總統特朗普在紐約州的商業民事欺詐案,他已經支付了1.75億元罰款保證金。

在紐約州的商業民事欺詐案,特朗普週一已經繳交了1.75億元罰款保證金。

紐約州上訴庭上個月將這個罰款保證金從4.54億元,大幅降低至1.75億元,因為特朗普的律師團隊聲稱,特朗普無能力繳交如此巨額保證金,而繳交了保證金,可以避免他的資產被扣押。

而紐約州司法部長正著手啟動有關的扣押程序,特朗普對本案裁決提出上訴。

較早時,法庭裁定他商業欺詐罪名成立,判處4.64億元的罰款加利息,他曾經表示,手頭只有5億元可以動用,當中包括競選經費,為此他說可能要出售資產來套現,支付罰款巨額保證金。

另一方面,一名聯邦法官週一否決一項動議,該動議要求撤銷有關亨特拜登逃稅的案件。

亨特被控曾經多次沒有報稅,以及未有準時繳交稅款,他也被控提交虛假的報稅資料,企圖瞞稅。

其他控罪也指控亨特在公司的薪資表上偽造紀錄文件,對於全部九項控罪,亨特都不認罪,案件可能在6月開審。

