【全國新聞】美國黑色星期五消費數據強勁 較去年上升7.5%（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

今年黑色星期五的消費數據十分強勁。

雖然美國經濟面對不少挑戰，例如借貸成本升高和經歷三年的高通脹等，但無損民眾的消費意慾，所以感恩節期間的消費市道依然暢旺，上星期黑色星期五，特別是網購的銷售業績強勁。

根據商業數據分析研究公司Adobe Analytics，黑色星期五網購銷售比去年同期上升7.5%，達到破紀錄98億元，實體店銷售也有上升。

信用卡公司Mastercard的數據指出，黑色星期五網購銷售比去年同期更上升8.5%。

Adobe指出，從上星期感恩節至網購星期一這五天期間，美國的民眾預料在網購方面將會花費372億元。

Adobe也估計，網購星期一的銷售，更有可能達到破紀錄120億元，升幅達6.1%。

節日銷售暢旺，主要因為零售商對部份貨品減得勁，Adobe預期，今個節日，玩具的減價折扣多達35%、電子產品也減價高達三成、體育用品價格也減多達24%、成衣減價也多達25%，家庭用品折扣也有多達兩成。

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