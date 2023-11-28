【全國新聞】年終購物旺季騙子更猖狂 消費者要加倍防範

【KTSF 張擎鳳報導】

在年終購物旺季，騙子會更加猖狂，而行騙手法比以往更加難以發現，消費者必須加倍小心防範。

黑色星期五拉開每年的年終購物旺季，消費者買個不停，騙子也都很忙碌，有那些網站是騙徒喜歡去的熱們地點呢？

商業改善局官員Melanie McGovern說：「不幸的是，騙子跟隨我們，有如合法的營銷員。」

BBB商業改善局表示，心急的消費者成為騙子的對象，但他們越來越難發現那些騙局。

McGovern說：「不妨想想網購者往往使用的是設備，並不是手提電腦或桌上電腦，那樣較好地看出那些針對虛假網站的警示。」

全國零售聯合會預測，今年網購金額將增加多達9%。

騙子正在趁機而動，商業改善局有以下五個提示，可幫助消費者避免受騙。

第一，點擊購買前要做功課，在Google上搜尋公司的名稱，並且加上「詐騙」、「評論」和「投訴」等關鍵字，看看其他客戶是怎麼說的。

McGovern說：「通常如此開始：我看到某個廣告，然後他們不給你的購買認證。」

第二從合法網站購買。

BBB表示，騙子經常模仿熱門零售商的網絡地址URL，誘騙消費者購買冒牌貨。

第三不要被社交媒體上的假貨所愚弄。

McGovern說：「我們也看到某些網紅的影片，遭騙子騎劫，騙子試圖在虛假網站上銷貨。」

第四不要隨便點擊短信或電子郵件中的連結。

最後BBB表示，如果銷售或促銷減價優惠，看起來好得令人難以置信，那麼它很可能是假的。

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