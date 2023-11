【全國新聞】年終購物旺季騙子更猖狂 消費者要加倍防範

【KTSF 張擎鳳報導】

在年終購物旺季,騙子會更加猖狂,而行騙手法比以往更加難以發現,消費者必須加倍小心防範。

黑色星期五拉開每年的年終購物旺季,消費者買個不停,騙子也都很忙碌,有那些網站是騙徒喜歡去的熱們地點呢?

商業改善局官員Melanie McGovern說:「不幸的是,騙子跟隨我們,有如合法的營銷員。」

BBB商業改善局表示,心急的消費者成為騙子的對象,但他們越來越難發現那些騙局。

McGovern說:「不妨想想網購者往往使用的是設備,並不是手提電腦或桌上電腦,那樣較好地看出那些針對虛假網站的警示。」

全國零售聯合會預測,今年網購金額將增加多達9%。

騙子正在趁機而動,商業改善局有以下五個提示,可幫助消費者避免受騙。

第一,點擊購買前要做功課,在Google上搜尋公司的名稱,並且加上「詐騙」、「評論」和「投訴」等關鍵字,看看其他客戶是怎麼說的。

McGovern說:「通常如此開始:我看到某個廣告,然後他們不給你的購買認證。」

第二從合法網站購買。

BBB表示,騙子經常模仿熱門零售商的網絡地址URL,誘騙消費者購買冒牌貨。

第三不要被社交媒體上的假貨所愚弄。

McGovern說:「我們也看到某些網紅的影片,遭騙子騎劫,騙子試圖在虛假網站上銷貨。」

第四不要隨便點擊短信或電子郵件中的連結。

最後BBB表示,如果銷售或促銷減價優惠,看起來好得令人難以置信,那麼它很可能是假的。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。