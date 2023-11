【灣區新聞】舊金山Mission區實施擺攤禁令為期90天 商戶不滿抗議（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山(三藩市)Mission區的擺攤禁令週一起實施,為期90天,舊金山市長布里德宣布開放兩處地點,讓攤商臨時進駐繼續營業,不過有關禁令引發街頭攤商不滿,並在週一舉行集會,抗議禁令影響他們的生計。

週一開始的90天期間,舊金山Mission區街道上的人行道不得擺攤販售物品,影響區域是Mission街,介於14th街和Cesar Chavez街地段。

布里德和市議員Hillary Ronen週一宣布,禁令實施期間開放兩處指定地點,讓受到禁令影響的有牌照攤商,臨時有地方可以繼續營業。

市議員Ronen表示,禁令主要因為當地人行道被阻礙,以及過度擁擠,而導致垃圾髒亂以及罪案問題。

本台嘗試訪問幾個在Mission街的華裔商戶,但他們都不願置評,儘管有不少住戶對實行禁止街道擺賣表示歡迎,並認為市府早該整頓,但攤商們並不領情,Mission街攤商協會週一上午在Mission區發起集會表達訴求。

Mission街攤商協會發言人John Jacobo說:「在新措施下的這個不幸的結果,就是有116名持有許可的攤販,有些在社區已經35年了,有些可能10年、15年,卻很不幸地要被遷走。」

平常靠擺攤維繫生計的商戶們,週一難得不做生意,而是聚集在一起爭取權益,所有發言的商戶都是說西班牙語的拉美裔。

週一的集會,主辦方也邀請Ronen出席,多位攤商當面向她表達不滿,她也都默默聽取攤商的意見。

Ronen在發言時表示,已經和攤商們有過數個月的溝通,但是在Mission區造成問題的,並不是在場的擺攤商戶們,而是涉及犯罪的攤商。

Ronen說:「問題是有其他因素影響了Mission街道,包括偷盜和販售贓物,這是很大的銷贓營運,而且也在Mission區變得極為危險。」

Ronen表示,當地發生過攤商遭到攻擊,以及一宗謀殺案,市府工務局人員值勤時,也有人身安全的風險,還促使工會向市議會反應,不要到Mission區工作,因此有必要實施禁令來整頓。

Ronen說:「我們在這裡要嘗試做的,就是試圖在Mission街道禁止所有攤販銷售,因為不這麼做,很難拿回控制權,我們最初會執行90天,我不知道90天之後會怎麼樣,我們可能結束,也可能不會,我們會立即評估是否此舉有用。」

市府提供攤商臨時營業兩處地點,分別是位於Mission街2137號的空置店面Tiangue Marketplace,可以容納約50個攤商,11月27日起每週一到週五營業,另一處則是舊金山交通局擁有的戶外停車場La Placita,位於24th Street夾Capp街,11月28日起每週二到週六營業。

市府指出,先前多個有關部門已經就禁令引發的擔憂,和社區、商家、員工以及住戶溝通,並協助攤商申請有關許可,市府同時與Clecha在內的三個非牟利社區組織推出免費計劃,支援受影響攤商們的需求。

