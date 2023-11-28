【灣區新聞】舊金山Mission區實施擺攤禁令為期90天 商戶不滿抗議（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山（三藩市）Mission區的擺攤禁令週一起實施，為期90天，舊金山市長布里德宣布開放兩處地點，讓攤商臨時進駐繼續營業，不過有關禁令引發街頭攤商不滿，並在週一舉行集會，抗議禁令影響他們的生計。

週一開始的90天期間，舊金山Mission區街道上的人行道不得擺攤販售物品，影響區域是Mission街，介於14th街和Cesar Chavez街地段。

布里德和市議員Hillary Ronen週一宣布，禁令實施期間開放兩處指定地點，讓受到禁令影響的有牌照攤商，臨時有地方可以繼續營業。

市議員Ronen表示，禁令主要因為當地人行道被阻礙，以及過度擁擠，而導致垃圾髒亂以及罪案問題。

本台嘗試訪問幾個在Mission街的華裔商戶，但他們都不願置評，儘管有不少住戶對實行禁止街道擺賣表示歡迎，並認為市府早該整頓，但攤商們並不領情，Mission街攤商協會週一上午在Mission區發起集會表達訴求。

Mission街攤商協會發言人John Jacobo說：「在新措施下的這個不幸的結果，就是有116名持有許可的攤販，有些在社區已經35年了，有些可能10年、15年，卻很不幸地要被遷走。」

平常靠擺攤維繫生計的商戶們，週一難得不做生意，而是聚集在一起爭取權益，所有發言的商戶都是說西班牙語的拉美裔。

週一的集會，主辦方也邀請Ronen出席，多位攤商當面向她表達不滿，她也都默默聽取攤商的意見。

Ronen在發言時表示，已經和攤商們有過數個月的溝通，但是在Mission區造成問題的，並不是在場的擺攤商戶們，而是涉及犯罪的攤商。

Ronen說：「問題是有其他因素影響了Mission街道，包括偷盜和販售贓物，這是很大的銷贓營運，而且也在Mission區變得極為危險。」

Ronen表示，當地發生過攤商遭到攻擊，以及一宗謀殺案，市府工務局人員值勤時，也有人身安全的風險，還促使工會向市議會反應，不要到Mission區工作，因此有必要實施禁令來整頓。

Ronen說：「我們在這裡要嘗試做的，就是試圖在Mission街道禁止所有攤販銷售，因為不這麼做，很難拿回控制權，我們最初會執行90天，我不知道90天之後會怎麼樣，我們可能結束，也可能不會，我們會立即評估是否此舉有用。」

市府提供攤商臨時營業兩處地點，分別是位於Mission街2137號的空置店面Tiangue Marketplace，可以容納約50個攤商，11月27日起每週一到週五營業，另一處則是舊金山交通局擁有的戶外停車場La Placita，位於24th Street夾Capp街，11月28日起每週二到週六營業。

市府指出，先前多個有關部門已經就禁令引發的擔憂，和社區、商家、員工以及住戶溝通，並協助攤商申請有關許可，市府同時與Clecha在內的三個非牟利社區組織推出免費計劃，支援受影響攤商們的需求。

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