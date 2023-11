【灣區新聞】奧克蘭多名持槍漢埋伏運送香煙貨車 盜取近萬元貨物

【KTSF 傅景竑報導】

東灣奧克蘭(屋崙)發生了一宗持械搶劫案,多名持槍男子埋伏一輛運送香煙的貨車,盜取近上萬元的貨物。

在上週六大約下午5點左右,位於奧克蘭Grand街夾Mandana大道的一間7-11便利店的停車場,發生了一宗有預謀的持械搶劫案。

閉路電視的畫面顯示,8名蒙面男子拿槍指著保安,然後沒收了保安的手槍和電擊槍,期間幾名匪徒跑向運送香煙的貨車,再用槍指著貨車司機,匪徒在制服保安和司機之後,上貨車盜取近上萬元的香煙。

7-11便利店老闆Rajen 看見了事發的經過,並且表示感到非常恐懼,店內的5位客人亦感到害怕。

Giri說:「街上的人都見到,光天化日下,人人都在拍攝搶劫過程。」

Giri說,大家都無能為力,有8個拿著槍的匪徒,當中有些人還拿著加長彈匣,但亦有路人看見事發經過,幫手打911報案。

由於這不是第一宗針對運送香菸時的搶劫案,因此一名保安陪同送貨司機,將香菸送到7-11便利店。

Giri說,他的便利店內,最昂貴的商品是香菸,每箱售價超過100元,事實上,劫匪曾多次以奧克蘭的便利商店為目標,專門盜取香菸。

奧克蘭警方表示,從年初到11月19號,他們已處理了3,279宗搶劫案,與去年同期相比,搶劫案增加了35%。

Giri說:「我們尚未見奧克蘭市府採取任何重大措施加以防止。」

案中的保安和送貨司機都沒有受傷,但保安的手槍仍下落不明,截至週日晚,涉案的劫匪仍然在逃。

