【灣區新聞】奧克蘭880公路有貨車疑似被子彈擊中 幸無人受傷（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

週一早上在東灣奧克蘭880高速公路上,有貨車疑似被飛來橫禍的子彈擊中,幸虧無人受傷。

週一早上約9點半,一輛行駛中的卡車,在880北上高速公路往奧克蘭碼頭方向,在鄰近High街出口位置,傳出疑似為槍聲的巨響,駕駛座的車窗也突然破裂。

碼頭卡車公司老闆甄先生說:「我就是9點半左右之後,這個司機告訴我,突然聽到一個槍聲,然後旁邊的玻璃就爛掉。」

甄先生是一間卡車公司的老闆,早上疑似中彈的車輛就是由他的員工所駕駛的卡車。

甄先生說:「我說真是槍嗎?應該是很像,因為側邊的玻璃應該不會被前面車的垃圾給打到,只有前面車窗才會。」

甄先生事後檢視車窗破損,認為應該是由子彈造成的,所以向奧克蘭警方報案,但被告知高速公路上的事故是由加州公路巡警處理,所以不受理,而他當時因為忙著修理破裂的玻璃,最後也就沒有報警了,他認為報案也不會有任何結果。

甄先生說:「反正這種事情在奧克蘭碼頭已經習慣了,在奧克蘭附近已經聽了太多,亂開槍已經習慣了,這治安真的太爛了。」

而這宗事故中的駕駛員,除了明顯受到驚嚇,也因為散落在他身上的玻璃碎片而受到皮肉傷,若擊中他車輛的確實是子彈,也算是不幸中的大幸。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。