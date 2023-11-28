【灣區新聞】奧克蘭880公路有貨車疑似被子彈擊中 幸無人受傷（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

週一早上在東灣奧克蘭880高速公路上，有貨車疑似被飛來橫禍的子彈擊中，幸虧無人受傷。

週一早上約9點半，一輛行駛中的卡車，在880北上高速公路往奧克蘭碼頭方向，在鄰近High街出口位置，傳出疑似為槍聲的巨響，駕駛座的車窗也突然破裂。

碼頭卡車公司老闆甄先生說：「我就是9點半左右之後，這個司機告訴我，突然聽到一個槍聲，然後旁邊的玻璃就爛掉。」

甄先生是一間卡車公司的老闆，早上疑似中彈的車輛就是由他的員工所駕駛的卡車。

甄先生說：「我說真是槍嗎？應該是很像，因為側邊的玻璃應該不會被前面車的垃圾給打到，只有前面車窗才會。」

甄先生事後檢視車窗破損，認為應該是由子彈造成的，所以向奧克蘭警方報案，但被告知高速公路上的事故是由加州公路巡警處理，所以不受理，而他當時因為忙著修理破裂的玻璃，最後也就沒有報警了，他認為報案也不會有任何結果。

甄先生說：「反正這種事情在奧克蘭碼頭已經習慣了，在奧克蘭附近已經聽了太多，亂開槍已經習慣了，這治安真的太爛了。」

而這宗事故中的駕駛員，除了明顯受到驚嚇，也因為散落在他身上的玻璃碎片而受到皮肉傷，若擊中他車輛的確實是子彈，也算是不幸中的大幸。

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