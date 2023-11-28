【灣區新聞】男子涉嫌在東灣Starbucks咖啡店偷拍被判入獄兩年

November 28, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF】

一名男子涉嫌去年夏季在東灣Walnut Creek市一間Starbucks咖啡店的廁所安裝偷拍攝影機，被裁定三項竊聽和兩項侵犯私隱罪罪名成立，被判入獄兩年。

事發於北Main街1340號的Starbucks咖啡店，居住在Walnut Creek市的54歲男被告Steven Novelli，被控在一個男女通用廁所的洗手盤下安裝攝影機，一名僱員分別兩次在廁所內發現攝影機，兩次都有報警。

警方透露，其中一部攝影機拍下Novelli坐在廁所板，調整鏡頭的片段, 攝影機也拍下其他人如廁的片段。

Novellia於去年8月被捕，一直被拘押，至今年8月他與檢方達成協議，就偷拍案被判處兩年刑期，由於他被捕後一直被拘押，扣除他已被拘押的日子，他餘下需要服的刑期是120天。

除刑期外，Novelli還需登記為性罪犯10年，同時不可再進入Starbucks咖啡店，及接觸其中一受害人，刑期結束後還要接受假釋監管，為期可能3年，或長達15年，確實期限由假釋官決定。

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