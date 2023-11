【灣區新聞】男子涉嫌在東灣Starbucks咖啡店偷拍被判入獄兩年

【KTSF】

一名男子涉嫌去年夏季在東灣Walnut Creek市一間Starbucks咖啡店的廁所安裝偷拍攝影機,被裁定三項竊聽和兩項侵犯私隱罪罪名成立,被判入獄兩年。

事發於北Main街1340號的Starbucks咖啡店,居住在Walnut Creek市的54歲男被告Steven Novelli,被控在一個男女通用廁所的洗手盤下安裝攝影機,一名僱員分別兩次在廁所內發現攝影機,兩次都有報警。

警方透露,其中一部攝影機拍下Novelli坐在廁所板,調整鏡頭的片段, 攝影機也拍下其他人如廁的片段。

Novellia於去年8月被捕,一直被拘押,至今年8月他與檢方達成協議,就偷拍案被判處兩年刑期,由於他被捕後一直被拘押,扣除他已被拘押的日子,他餘下需要服的刑期是120天。

除刑期外,Novelli還需登記為性罪犯10年,同時不可再進入Starbucks咖啡店,及接觸其中一受害人,刑期結束後還要接受假釋監管,為期可能3年,或長達15年,確實期限由假釋官決定。

