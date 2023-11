【KTSF】

印度北阿肯德邦隧道倒塌事故,41名工人被困17天後獲救。

事故發生在11月12日,救援行動多次失敗,當局最後決定由擅長在狹窄通道採礦的專家徒手挖掘,成功打開通道,並利用一條闊27吋的焊接管道,逐一將41名被困工人救出。

工人在臨時設置的帳幕接受身體檢查,當局形容,所有人的健康狀況良好,隨後將他們送往醫院做更全面評估。

月初這41名工人在一條興建中的公路隧道工作,遇到山泥傾瀉,距離入口660呎的一段倒塌,41名工人被困在隧道內兩星期,他們透過救援人員開鑿的一條狹窄管道,獲取食物、水和氧氣。

