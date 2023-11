【國際新聞】以色列哈馬斯停火協議延長兩天 雙方分別再放人質

【有線新聞】

加沙4天停火協議到期,哈馬斯指與以色列同意延長停火多兩日。哈馬斯至今已釋放約三成在上月初擄走的以色列人質,外界期望雙方可延長休戰。但以色列強調會在協議結束後恢復進攻加沙、摧毀哈馬斯。

原訂停火協議的最後一天,哈馬斯周一晚釋放第四批、共11名以色列人質。他們全部擁有雙重國籍,包括法國、德國、阿根廷籍,大部分是兒童,包括一對三歲的雙胞胎,由國際紅十字會移交以軍,護送回以色列的醫院。

以色列作為交換,亦釋放在西岸監獄的33名囚犯,大部分亦是未成年人。

這次停火協議原定在周一屆滿,居中斡旋的卡塔爾同日公布,以色列和哈馬斯同意停火多兩日。哈馬斯其後亦確認,雙方將按原有條款延長協議限期。

外界期望今次進展有助推動更長期的休戰,緩解加沙人民面臨的人道危機。

美國歡迎雙方延長停火,透露哈馬斯承諾在未來兩天釋放多20名婦孺人質。據報以色列亦已擬定再釋放50名巴勒斯坦女囚犯的名單。

美國總統拜登分別與卡塔爾、埃及和以色列的領導人持續溝通,爭取以哈暫停交戰,擴大對加沙的人道援助。

美國國務卿布林肯本周會再次出訪中東,預計在新一輪停火限期屆滿時抵達以色列、西岸等地,積極爭取延長停火,並與各方領袖商討加沙戰後的管治等。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。