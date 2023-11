【KTSF】

本田汽車(Honda)因安全帶缺失問題,召回修理超過30萬輛汽車。

此次召回修理的汽車,涉及去年10月4號至今年10月14號期間生產的本田Accord和小型SUV本田HRVS。

本田汽車表示,這些車輛缺少預緊器鉚釘,這是安全帶的一部份,可在發生碰撞時收緊,並防止乘客向前飛出。

本田表示,有缺陷的零件,會增加車禍中乘客受傷的風險,但至今都無收到相關的傷亡報告。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。