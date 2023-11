【全國新聞】三巴勒斯坦裔大學生遭槍擊受重傷 疑犯或被控仇恨犯罪（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

在佛蒙特州,三名巴勒斯坦裔大學生星期六當街遭槍擊案受了重傷,疑犯週一提堂,他被控以三項二級企圖謀殺罪,他全部不認罪,當局仍然調查犯案的動機。

槍擊案發生在前日週六傍晚,48歲疑犯Jason J. Eaton週日被捕,週一提堂,他被控三項二級企圖謀殺罪,不准保釋,他全部不認罪,一旦罪名成立,最高刑罰是終身監禁,兼且有可能面對仇恨犯罪的檢控。

遭槍擊的三名巴勒斯坦裔大學生,全部都是20歲,他們週一仍然入住當地醫院的深切治療部急救,其中一人的脊椎中彈,可能癱瘓。

他們分別就讀於羅德島州、賓夕凡尼亞州和康涅狄格州的大學,三人前來佛蒙特州Burlington市,是探望其中一人的祖母過感恩節。

三人以前在約旦河西岸就讀同一間私立學校,事發當天,他們食晚餐之前出外散步,怎料突然遭槍擊。

這三名學生接受調查人員問話時透露,他們當時在街上步行,他們不認識槍手,槍手靠近他們時,沒有講說話就向他們開槍。

傷者家屬的律師表示,他相信三名學生被針對,部份原因是其中兩人當時佩戴了傳統巴勒斯坦黑白色間隔圖案的圍巾,警方週日在槍擊案現場附近拘捕疑犯,當時他表示“正在等待警方的到來”。

疑犯住在附近一座公寓大廈,當局搜查他的住所時找到一枝可能是犯案所用的半自動手槍。

自從以色列和哈馬斯上個月爆發衝突以來,在美國舉報的反穆斯林和反阿拉伯事件正在上升,因此本案格外受到全國關注。

傷者的家屬以及多個民權組織催促調查當局認真研究本案犯案的動機是否涉及仇恨,Burlington市警察局長也懷疑,本案可能有仇恨成份。

州檢控官週一表示,雖然暫時沒有證據去支持本案是仇恨犯罪,但她認為毫無疑問是仇恨行為,案件的動機仍在調查中。

